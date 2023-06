Alegatorii nu vor putea intra in cabina de vot cu telefoanele mobile

Biroul Electoral Central a decis luni ca in toate sectiile de vot sa fie afisate la intrare anunturi care sa ii atentioneze pe alegatorii care se prezinta la urne ca nu au voie sa intre in cabine cu niciun fel de "aparatura de inregistrare sau preluare de imagini".

Conform comunicatului postat pe site-ul BEC, toti presedintii de sectii de votare au obligatia de a afisa pe 1 iunie, la intrarea in sectiile de votare a unui anunt privind continutul articolului 2 din Hotararea BEC nr.41/24.04.2008.

Potrivit acestuia, "In vederea asigurarii caracterului secret si liber exprimat al votului(...), pentru a se evita eventualele tentative de control asupra votului, se interzice accesul in cabinele de vot cu orice fel de aparatura de inregistrare sau preluare de imagini".

Totodata, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare vor instiinta alegatorii ca "in momentul in care predau actul de identitate pentru a primi buletinele de vot si stampila cu mentiunea 'VOTAT', au obligatia sa predea si aparatele de inregistrare sau preluare de imagini pe care le au asupra lor, urmand ca acestea sa le fie restituite dupa exercitarea votului", se mai arata in textul hotararii BEC.

Reprezentantii biroului electoral sustin ca astfel vor sa impiedice cumpararea de voturi, decizia BEC fiind luata in contextul in care partidele au cerut sa se precizeze clar ce anume poate fi catalogat drept mita electorala.

Presedintele Asociatiei Pro Democratia, Cristian Parvulescu, a declarat pentru BBC ca masura este una buna pentru a opri eventuale incercari ale unor candidati de a cumpara voturi.

Ads

"Exista o suspiciune ca telefoanele mobile ar putea fi folosite in cadrul alegerilor locale, si nu numai, pentru a certifica modul in care un cetatean voteaza. Si pentru ca aceste zvonuri au oarecare consistenta si pentru ca astfel de lucruri par sa se fi intamplat si in alte parti, in Italia spre exemplu, si pentru ca se discuta de sume foarte mari pe care unii candidati le-ar oferi alegatorilor in anumite zone pentru a cumpara voturi, mi s-ar parea asigurator ca telefoanele mobile si in general aparatele de inregistrat imagini sa nu poata fi folosite in cabina de vot", a spus Cristian Parvulescu.

Pe de alta parte, liderul Pro Democratia spune ca aplicarea acestei masuri depinde in mare masura de membrii comisiei de votare si ca cei care vor intra in cabine cu telefoanele nu vor putea fi pedepsiti in niciun fel.

Ads