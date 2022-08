Alegeri Marius Marinescu a vorbit in locul lui Codrin Stefanescu

Codrin Stefanescu, candidatul PC la Primaria Capitalei a votat, in jurul orei 08,25, la Liceul Jean Monnet din Capitala. El a venit insotit de senatorul Marius Marinescu si de sotia acestuia.

La preluarea buletinelor de vot, vicepresedintele PC Marius Marinescu si-a declarat nemultumirea fata de viteza cu care reprezentantul sectiei de votare i-a inmanat hartiile si stampila, indemand-o "Haideti doamna mai repede".

La iesirea din cabina de vot, doamna Marinescu a fost mai rapida la introducerea in urne a buletinelor de vot, Marius Marinescu studind indelung hartiile, pentru a nu gresi.

Spre deosebire de candidatul PC, care nu a declarat nimic in fata ziaristilor in sala in care a votat, Marius Marinescu a spus: "Am votat un primar care sa mute primaria in strada, impotriva lui Omar Hayssam, impotriva mafiei, impotriva continuarii dezastrului din Bucuresti. Nu stiti ca Vasile Blaga este supranumit si Omar Hayssam?", a declarat el.

Codrin Stefanescu s-a multumit sa faca cu mana jurnalistilor prezenti la sectia de votare. Ulterior, in fata sectiei de votare, el a declarat ca "lupta noastra a fost, este si va fi continus pentru oamenii care sunt, efectiv, disperati in acest oras".

