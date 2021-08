Șeful senatorilor liberali reînvie teoria "statului paralel" la congresul PNL: "Există temerea că se implică și organisme care nu au ce căuta în această competiție"

Ce a răspuns Virgil Guran, întrebat dacă se referă la Serviciile de informații

"Există de regulă în România, din păcate, a existat un obicei să se mai implice și... hai să zicem anumiți oameni care dețin informații reale sau ireale, oameni care mai încearcă să forțeze nota. Cu alte cuvinte, după cum vedeți, mai apar în această perioadă președinți de organizații cărora li se scoate câte un dosar vechi-vechi sau chiar ceva nou și pueril deocamdată. Există această temere că se implică și anumite organisme care nu au ce căuta în această competiție politică", a declarat Virgil Guran într-un interviu pentru RFI "Este posibil la un moment dat și acest lucru, dar într-adevăr, acest lucru trebuie probat. Eu cred că mai mult, Ludovic a atras atenția că nu trebuie să se întâmple ceea ce trebuie să recunoaștem că în România s-a mai întâmplat în trecut și că nu este bine în momentul de față să se întâmple. Deocamdată nu am văzut să aibă probleme deosebite anumiți președinți de județe, dar se tot vehiculează această idee. Sper să rămână la statutul de discuții și nu ceva concret. Ar fi păcat pentru democrația României.""Deci sincer, există discuții între noi, între președinți, că s-ar forța nota, că... vin tot felul... dar eu sper să fie pure speculații, tot felul de amenințări, că s-ar putea să se inventeze la un moment dat anumite probleme pentru președinții de organizații, dar eu cred cu tărie că sunt pure speculații."Virgil Guran este de acord că situația invocată amintește de cea a fostului președinte al PSD Liviu Dragnea , care vorbea acum câțiva ani de statul paralel și de amestecul serviciilor secrete:"Eu spun și am curajul să spun că au existat în trecut astfel de implicări și s-a dovedit, ce să mai... că ați văzut cazuri de notorietate în privința DNA-ului și a serviciilor, cu anumiți conducători de acolo, care au fost și destituiți la un moment dat și acest lucru trebuie să înceteze, pentru că într-o țară normală nu se întâmplă așa ceva și de asta au ajuns să se dezvolte, să existe o democrație. La noi, în România, din păcate, câte un om care are personalitate, care încearcă să facă ceva, i se găsește imediat ceva, ca să fie denigrat, chiar dacă se dovedește peste un anumit timp că nu este real, de multe ori îi întrerupe cariera politică sau chiar omul renunță, fiind efectiv scârbit de ceea ce se întâmplă."Duminică, 1 august, liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a gafat, generând un moment hilar duminică la conferinţa de alegeri interne a PNL Vrancea.Guran a afirmat că nu va avea un discurs lung fiindcă e răguşit şi că, la finalul conferinţei, va merge la un consult la un senator liberal de Vrancea, medic de profesie. La finalul discursului Guran a aflat, în hohotele de râs ale asistenţei, că medicul este ginecolog.