Alegeri preliminare in PSD pentru a desemna candidatul la presedintie. Anuntul facut de Marcel Ciolacu

Ciolacu a spus ca a fost facuta o ruptura clara intre presedintele partidului si candidat."O sa facem modificare la stat in acest sens. Vor fi alegeri preliminare in interiorul partidului pentru candidatul la presedintie, cu alte cuvinte am facut o ruptura clara astfel incat toti primarii, si cei de la Brasov, cei care aspira sa vina in fata lor, sa fie votati", a declarat Ciolacu in cadrul Biroului Permanent National care a fost organizat la Brasov.Ciolacu a punctat ca nu a avut nicio discutie cu vreunul dintre colegi in acest sens, raspunzand la o intrebare a jurnalistilor legata de vreo intentie a Gabrielei Firea de a candida la presedintie.