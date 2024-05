Alegeri SMS-uri electorale la Arad, cu telefoanele unor presedinti de sectii

Biroul Electoral Judetean Arad a fost sesizat duminica de Seviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) in legatura cu mai multe telefoane mobile aflate in posesia presedintilor sectiilor de votare din teritoriu, care erau folosite pentru transmiterea de mesaje electorale prin SMS.

"Am fost sesizati de STS ca prin telefoanele mobile de la unele sectii de votare din judet sunt transmise prin SMS mesaje cu caracter electoral. Am cerut o verificare a telefoanelor, iar, in cazul in care se confirma trimiterea mesajelor, vom lua masuri de sanctionare a celor care se fac vinovati de acest fapt", a declarat Otto Sandor Szep, loctiitorul presedintelui BEJ Arad, citat de NewsIn.

Potrivit lui Szep, telefoanele primite la sectiile de votare sunt folosite doar in cazuri exceptionale, precum raportarea prezentei la vot sau incidente in timpul scrutinului.

Otto Sandor Szep a mai mentionat ca printre sesizarile primite se numara si cea din comuna Varfurile, unde primarul transporta cu masina personala oamenii la sectiile de votare.

La circumscriptia din comuna Tarnova peste 100 de persoane au cerut sa fie insotiti in cabinele de vot, deoarece nu stiu sa scrie si sa citeasca.

Loctiitorul presedintelui BEJ Arad a spus ca a recomandat ca persoanele care solicita ajutor sa fie insotite de membri ai sectii de votare.