Alex Dimitriu, avocatul fratilor Micula si participant la emisiunea "Vara ispitelor", secretar de stat la Ministerul Justitiei

Cine este Alexandru Dimitriu

Avocatul a publicat, pe pagina de Facebook , o imagine cu usa pe care este sigla "Secretar de stat", confirmand in comentarii ca va fi numit la Ministerul Justitiei.Alexandru Dimitriu a declarat, pentru Newsweek Romania , ca va fi numit secretar de stat la Ministerul Justitiei.Dimitriu a fost unul dintre avocatii care au reprezentat pe plan local interesele fratilor Ioan si Viorel Micula, cei care au obtinut in urma unui proces international nu mai putin de 912,5 milioane lei de la statul roman, potrivit publicatiei citate.Dimitriu este partener in cadrul SCA "Piperea & Asociatii". El este avocat in Baroul Bucuresti din anul 2007. El a absolvit Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea de Relatii Economice Internationale si Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu.In perioada 2009-2010 a urmat cursurile de master in Dreptul Afacerilor - Universitatea Bucuresti. In 2015 a obtinut titlul de doctor in drept.Din 2019 este membru PLUS, candidat desemnat pentru functia de consilier local al Sectorului 5 la alegerile electorale din 2020. Anterior, in perioada 2003 - 2013, a fost membru PNL "fara nicio implicare, respectiv fara a fi candidat intern sau extern pentru vreo functie", potrivit CV-ului propriu.