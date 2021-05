Ministerul Finantelor vrea un parteneriat cu UiPath pentru crearea unui centru de excelenta. "Vorbim de procese robotizate, adica tot ce inseamna mutarea unui fisier"

"Mai nou, am avut recent o discutie cu UiPath, discutam sa cream un centru de excelenta in finante cu UiPath, am avut o discutie foarte buna cu Daniel Dines, inclusiv sa reducem sarcina administrativa prin aceasta identificare a modului in care robotii pot sa ajute astfel incat sarcinile administrative pentru diverse taskuri sa fie scazute", a afirmat Alexandru Nazare la B1 TV.Ministrul Finantelor a mentionat ca produsele robotizate ale UiPath pot ajuta la automatizarea operatiilor care in prezent se fac manual pentru declaratii fiscale."Aici este un avantaj competitiv enorm pe care il avem. Aici vorbim de procese robotizate, adica tot ce inseamna mutarea unui fisier sau operatiuni manuale, pe calculator, care se fac pentru o anumita declaratie, spre exemplu, toata aceasta manualizare trebuie automatizata. Practic asta e esenta succesului pentru UiPath si avem sprijinul lor, o sa continuam discutiile pentru operationalizarea acestor procese impreuna cu ei si cu cei care se ocupa de la Centrul National de Informatii Fiscale, dar mi s-a parut foarte deschis si foarte dornic sa ajute, si in acelasi timp si noi sa il ajutam, pentru ca ei au un avanataj competitiv la nivel european", a precizat Alexandru Nazare.UiPath a fost listata pe 21 aprilie la Bursa de la New York, fiind prima companie romaneasca ce reuseste aceasta performanta, in urma unui IPO care a evaluat compania la 29 de miliarde de dolari. In 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat in Romania care a dobandit statutul de unicorn, adica a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Intre timp, compania si-a mutat sediul general in SUA.