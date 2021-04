Alexandru Rafila, ironic la sugestia unei noi carantine nationale: "Cred ca pentru dna Moldovan, care e o fiinta mai asceta, carantina e minunata"

"Nu as lua decizia unei carantine nationale, as lua decizie care sa raspunda nevoilor la nivel local sau national", a mai spus el, intrebat ce masuri ar lua daca ar fi ministru al Sanatatii."Eu cred ca pentru dna Moldovan care e o fiinta mai asceta carantina e minunata", a subliniat ironic Rafila la postul Digi24.Acesta a precizat ca intrebarea care se pune este de ce secretarul de stat si ministrul Sanatatii nu au facut nimic trei luni de zile pentru a se ajunge la carantina. In urma cu cateva zile, Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat ca o carantina la nivel national , chiar si una de doua saptamani "ar face minuni" insa subliniaza ca intelege de ce romanii se tem de o carantina nationala, iar o astfel de decizie este greu de luat chiar si pentru cei care guverneaza tara."Perioada de incubatie a virusului este de doua saptamani, ceea ce inseamna ca daca timp de maximum doua saptamani nu se transmite virusul el se poate stopa. Doua saptamani de carantina ar face minuni", a spus Andreea Moldovan la DigiFM.Totodata, ea a afirmat faptul ca noile restrictii valabile in weekend in zonele cu o rata de incidenta ridicata s-au aratat a fi eficiente, tocmai pentru ca au contribuit la o scadere a numarului de cazuri de Covid-19."Carantina sperie ca termen, insa daca am fi fiecare dintre noi constienti sa evitam acele aglomeratii care ne expun clar la un risc, in primul rand pe noi si in al doilea rand pe cei din jurul nostru, lucrurile ar putea fi mult mai usor manageriate. Am spus si repet, cred ca depinde de fiecare dintre noi ca dupa un an de pandemie sa stim ce este bine de facut si ce nu", a mai adaugat Moldovan. Deputatul PSD Alexandru Rafila a criticat sambata, 10 aprilie, modul in care Ministerul Sanatatii gestioneaza pandemia de coronavirus si, ceea ce el a numit, o lipsa de planificare si viziune in luarea unor masuri proactive pentru controlul crizei sanitare. Acesta a subliniat ca desi numarul infectarilor scade, numarul pacientilor internati la ATI creste inexplicabil."As imparti problemele in doua. Prima se refera la organizarea sistemului de sanatate, incepand cu partea de sanatate publica, testare, controlul pandemiei cu mijloace de sanatate publica. Lucrul asta in mod evident nu s-a intamplat.Sunt tot mai putine cazuri raportate in fiecare zi si tot mai multe cazuri in spitale si in sectiile ATI.Au intarziat masurile care trebuiau luate din timp, si anume, adaptarea unor spitale la situatia in care avem foarte multe solicitari.