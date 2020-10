Doctorul Alexandru Rafila ar urma sa candideze la Camera Deputatilor din partea PSD

Contactat telefonic de sursa citata, Alexandru Rafila ar fi dat un raspuns evaziv.Prof. dr. Alexandru Rafila, care este reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a detinut in perioada mai 2012 - ianuarie 2013 functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii, in guvernul Victor Ponta In prezent, este seful Disciplinei de Microbiologie al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti si presedintele Societatii Romane de Microbiologie.