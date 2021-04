Alexandru Rafila, despre posibilul viitor ministru al Sanatatii Adrian Wiener: "Trebuie sa ii acordam prezumtia de competenta"

Referitor la posibilul viitor ministru al Sanatatii, Adrian Wiener , declara ca este un om cu experienta si ca trebuie sa ii fie acordata "prezumtia de competenta".Principalele declaratii ale lui Alexandru Rafila:- Consideram ca e perfect justificata. Noi am fost consecventi. Am solicitat acest lucru (n.r. - demiterea lui Vlad Voiculescu ) nu pentru ca Vlad Voiculescu era de la USR-PLUS, ci pentru ca rolul lui ca Ministru al Sanatatii era sa raspunda nevoilor populatiei in gestionarea pandemiei.- S-a dovedit incapabil sa o faca. Motiunea simpla a trebuit depusa din nou zilele trecute, se pare ca evidenta faptelor a depasit orice fel de intuitie si am ajuns in situatia in care Ministerul Sanatatii functiona in afara guvernului Romaniei.- Consider ca este un gest de responsabilitate al premierului, vine tarziu, e adevarat. Ce s-a intamplat in ultimele saptamani a dus la pierderea controlului pandemiei si probabil ca premierul a actionat.Referitor la o posibila guvernare a PSD impreuna cu PNL , Alexandru Rafila a declarat ca "totul este posibil in politica"."In primul rand nu cred ca USR-PLUS va iesi de la guvernare, au interese foarte mari in zona economica. Oricum, in politica totul este posibil. Important e ca Romania sa beneficieze de un guvern stabil si competent", a spus Alexandru Rafila.Referitor la Adrian Wiener, posibilul viitor ministru al Sanatatii, Rafila declara ca stie cum functioneaza sistemul, fiind fost director de spital."Wiener a fost director de spital, cunoaste modul in care functioneaza. Cred ca trebuie sa acordam prezumtia de competenta, asa cum s-a intamplat si in cazul lui Vlad Voiculescu. Important e sa nu politizeze sanatatea publica asa cum a facut Vlad Voiculescu.Este decizia coalitiei, daca va exista in continuare, sa isi desemneze un candidat. Exista totusi o limita pe care Vlad Voiculescu a depasit-o", a adaugat Alexandru Rafila.Intrebat ce va decide daca va fi din nou propunerea PSD ca premier al Romaniei, Rafila a declarat ca este o decizie pe care ar trebui sa si-o asume."Daca e necesar sa dau raspuns la o astfel de propunere evident ca trebuie sa imi asum aceest lucru", a mai spus Alexandru Rafila.