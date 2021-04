Alexandru Rafila spune ca nu isi doreste functia de premier: "Nu se pune problema ca PSD sa intre in vreo combinatie politica"

Reactii ale liderilor PSD la tensiunile din coalitia de guvernamant

"Sustinerea partidului e un element important, iti da incredere si motivatie. Eu nu imi doresc sa fiu premier, nu e un scop in viata. E vorba de o situatie dificila. Daca PSD poate veni cu o echipa de oameni, se poate discuta. Nu se pune problema ca PSD sa intre in vreo combinatie politica, in vreo coalitie. Noi ii lasam pe cei care considera ca reprezinta o alternativa la guvernare. Sa isi asume responsabilitatea. Principalul lucru care s-a intamplat in domeniul sanatatii a fost lipsa asumarii.Ne gasim intr-o situatie dificila, dar pana acum exista un premier. Daca acest premier va fi inlaturat de furia USR - PLUS, atunci sigur ca intram intr-o alta logica si vom vedea atunci ce se va putea face", a spus acesta.Rafila a criticat si decizia lui Dan Barna de a refuza interimatul."Aici e vorba de o lipsa de asumare de responsabilitate din partea lui Barna. In loc sa inteleaga situatia dificila in care ne aflam si ca trebuie cineva sa isi asume acest interimat, vad ca pun presiune pe primul ministru. Populatia Romaniei are de suferit!", a declarat Rafila la RomaniaTv. Vicepremierul Dan Barna a transmis miercuri seara, 14 aprilie, ca Florin Citu "stia bine ca avea in USR PLUS parteneri loiali, lucru demonstrat in repetate randuri", insa acesta "s-a pregatit pentru o lovitura pe care si-a dorit-o spectaculoasa".Dan Barna a afirmat pe pagina sa de Facebook faptul ca premierul stia ca ar fi fost dispus sa discute oricat pentru a asigura stabilitatea coalitiei.In schimb, acuza Barna, Florin Citu a decis sa anunte public demiterea unui ministru al USR PLUS in timp ce se discuta despre modalitati de rezolvare a diferendului."S-a pregatit din timp pentru o lovitura pe care si-a dorit-o spectaculoasa, dar care s-a dovedit incredibil de imatura si daunatoare stabilitatii coalitiei", afirma liderul USR. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri seara , 14 aprilie, ca "niste iresponsabili au lasat Ministerul Sanatatii aproape o zi fara ministru in plina pandemie, pentru ca s-au suparat unii membri ai coalitiei". Presedintele social-democratilor s-a referit la USR PLUS care a transmis ca nu-l mai sustine pe Florin Citu, dar ar fi dispusi sa sustina un guvern condus de Ludovic Orban . "A ajuns USR sa conduca Romania dupa bunul plac?", a afirmat Ciolacu."Acum vorbim de niste iresponsabili care au lasat Ministerul Sanatatii aproape o zi fara ministru in plina pandemie, pentru ca s-au suparat unii membri ai coalitiei", a declarat, miercuri seara, la Romania Tv, Marcel Ciolacu Potrivit acestuia, "daca Iohannis ar fi respectat spiritul si legea Constitutiei, nu aveam de-a face cu asa ceva".Liderul PSD considera ca "actualul Parlament nu mai reprezinta votul romanilor"."Daca ne uitam la votul romanilor astazi, nu mai reprezinta structura Parlamentului ce au votat romanii in acest moment. Il anunt pe domnul Iohannis ca Parlamentul nu mai reprezinta dupa patru luni vointa romanilor. Sa intram la guvernare cu Turcan? Ne batem joc? E exclus. Sa faca anticipate, sa ne intoarcem la popor si sa lasam spiritul Constitutiei sa isi faca cursul. Nu poti sa intervii brutal in democratia unui stat", a mai afirmat liderul PSD.Aceasta a mai afirmat ca nu se poate sta "la santajul unui partid ".Eurodeputatul Mihai Tudose , vicepresedinte PSD, a comentat la Antena3 demitarea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu . El a apreciat ca se stia ca aceasta coalitie de guvernare nu va rezista pana de Paste, si ca inlaturarea lui Voiculescu ar fi doar un preambul."Toata lumea spunea ca nu-i apuca Pastele impreuna. Si Voiculescu s-a impins. El nu a fost ministru, el venea doar sambata la minister . Doamna Moldovan semna tot, el nu avea drept de semnatura practic. Mai mult incurcau decat rezolvau", a comentat Tudose la Antena 3.Social-democratul merge mai departe si insinueaza ca Orban are sanse sa revina premier, "daca cei de USR-PLUS se vor tine pe picioare" si-l vor contesta pe Florin Citu. Ludovic Orban se pregateste. Si-a pus treningul, vrea prim-ministru inapoi. Este opinia mea. Domnia sa se viseaza presedintele Romaniei. Daca cei de la USR-PLUS se tin pe picioare. Ca acum s-au lansat si ei cu: nu-l mai vrem pe asta (n.r. Citu). E greu sa dea inapoi. Doar ca maine presedintele ii va pune la colt un pic pe coji de nuca, sa-si revina, sa faca o renegociere. Dar va fi foarte greu", a comentat Tudose.