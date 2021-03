Alexandru Rafila: "Scolile din Bucuresti nu trebuie inchise; asta este foarte clar"

"Scolile nu trebuie inchise. Asta e foarte clar. In ceea ce priveste carantinarea Capitalei, (...) in momentul in care vom avea suficiente elemente care sa duca la informarea populatiei legate de necesitatea limitarii anumitor tipuri de activitati, putem discuta. Pana acum, nu am avut astfel de informatii. Mai mult, vedeti ca modul de raportare a incidentei cumulate este propus sa fie schimbat si sa nu ne mai referim la ultimele zile, ci sa ne referim la o data anterioara cand se aloca acele cazuri nealocate pana in prezent, care intrau in calculul incidentei cumulate.Deci nu putem sa facem aprecieri in masura in care Ministerul Sanatatii nu ne informeaza ca sa intelegem exact situatia, iar aceasta incidenta cumulata trebuie sa se refere la intreaga zona metropolitana, sa cunoastem care sunt fluxurile de deplasare, care este gandirea legata de eventuala limitare a unor activitati", a explicat Rafila, intr-o conferinta de presa, intrebat daca ar trebui carantinata Capitala, iar scolile inchise.CITESTE SI: Verde la programari pentru vaccinarea cu serul Pfizer/BioNTech. In ce judete din tara se deschid noi cabinete El a adaugat ca PSD a propus solutiile pentru depasirea crizei atunci cand in Bucuresti incidenta cumulata a cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2 era de 2,2 - 2,5 la mia de locuitori, iar autoritatile nu au facut nimic."Atunci s-a incercat compromiterea campaniei de vaccinare, au fost tot felul de dezbateri legate de cine s-a vaccinat si cine nu s-a vaccinat, s-au discutat lucruri care nu aveau nicio legatura cu contextul epidemiologic. Propunerea pe care am facut-o in motiunea simpla pe Sanatate, medicii de familie sa faca testari cu teste rapide - ieri am vazut ca Ministerul Sanatatii a propus medicilor de familie sa se implice in aceasta activitate.De ce acum si nu acum doua luni? Au cumparat aceste teste rapide in decembrie. Toate chestiunile pe care le-am propus noi nu s-au intamplat si ajungem sa le discutam cand am depasit linia rosie. (...) Cei care au adus Romania in aceasta situatie trebuie sa isi asume acest lucru - inactiunea. Sunt acolo sa faca ceva, nu sa ne explice ca cifrele raportate in tara privind testarea nu sunt bune, ca incidenta cumulata nu este buna si ca nu sunt locuri in spitale. (...) Ministerul Sanatatii, cu cel care este in fruntea lui sunt cei care au responsabilitatea.Faptul ca s-a ajuns in aceasta situatie trebuie asumat public si masurile care se vor lua in perioada urmatoare trebuie asumate de cei care nu au facut nimic timp de trei luni", a afirmat deputatul PSD.