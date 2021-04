Alexandru Rafila: "Voiculescu a incercat sa controleze INSP. A modificat conditiile de concurs astfel incat unul din consilierii sai sa poata ocupa o functie acolo"

Rafila: "Trecerea la carantina era prea brusca"

"Tarasania asta ar fi avut si o continuare pentru ca, dupa ce colegii de la INSP au avut obiectii si pe acest ordin si la alte pozitii ale Ministerului Sanatatii, si obiectii profesionale, nu obiectii subiective, s-a incercat politizarea Institutului National de Sanatate Publica", a declarat Alexandru Rafila, la Digi24, miercuri seara.Deputatul PSD a mai declarat ca Vlad Voiculescu , in calitate de ministru al Sanatatii, a modificat conditiile unui concurs pentru ocuparea unui post la INSP."Domnul ministru a schimbat, si pot sa va pun la dispozitie documentele semnate de domnul ministru, mai multe ordine prin care a modificat conditiile de concurs, incat unul dintre consilierii lui sa poata sa ocupe aceasta pozitie, a anulat comisia de concurs, a modificat si conditiile legate de organizarea concursului in scopul de a genera un control asupra INSP care era un control politic, nu era vorba de un control profesional", a mai aratat Alexandru Rafila.Referitor la ordinul de carantianre, Rafila a mai spus ca acesta a fost discutat in 23 martie cu cei de la INSP. "Acesti indicatori nu au fost agreati pentru ca nu pot fi calculati. De exemplu la proportia la cazuri pozitive la acele teste negative nu se aloca pe judet. Deci nu pot fi calculati acesti indicatori"."Trecerea la carantina era prea brusca. Era o abordare care genera foarte multe situatii de presiune nu doar pe sistemul de sanatate dar bloca activitatile economice. Faptul ca acest ordin nu a fost elaborat de medici cu specialitate medicala care insa apareau pe la televiziune spune totul. Nu era un ordin de publicat.Faptul sustinut de doamna Moldovan ca acest document a fost agreat de cei de la CNSU, eu ma indoiesc. Acolo sunt oameni care nu sunt specialisti in sanatate publica, sunt militari, oameni de la aeroporturi.Dupa ce colegii de la INSP au avut obiectii profesionale la acest ordin s-a incercat politizarea INSP", a mai spus Alexandru Rafila.