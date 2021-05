Alfred Simonis: Ce blestem sa avem la conducerea tarii niste tradatori; Ghinea, un personaj dubios, incompetent

"Aproape ca l-am crezut pe domnul prim-ministru ca nu a fost invitat. Mi-am amintit declaratiile domnului Citu, care spunea ca PNRR nu are de ce sa treaca prin Parlament. Prezentarea a fost o declaratie politica. Nu a fost o prezentare.Avem un presedinte al Romaniei absent din dezbaterea pe PNRR. Nu ne-a prezentat viziunea dansului. Avem un presedinte al PNL care pare ca saboteaza premierul in perspectiva Congresului. Avem si un premier care pare depasit complet. Avem si un vicepremier USR preocupat sa-si rezolve problemele in justitie. Nu mai stim daca au sau nu au voie penalii in functii publice. Avem si un personaj dubios, incompetent, care isi face de cap cu 30 de miliarde de euro, banii Romaniei. Si da, ma refer la Ghinea. Toate aceste gasti, una la PNL, alta la Guvern, alta la USR-PLUS au propriile interese politico-financiare", a sustinut Alfred Simonis in plenul Parlamentului.Liderul deputatilor PSD a sustinut apoi ca Romania este "blestemata" ca la conducerea ei sa se afle "niste tradatori"."Ce blestem pe tara asta ca intr-un astfel de moment sa avem la conducerea tarii niste tradatori, niste maestri ai invartelilor politice. Ce blestem ca dvs sa conduceti tara intr-un moment in care era nevoie de altceva. Mai ales dupa ce ati pierdut alegerile iar noi le-am castigat", a conchis Alfred Simonis