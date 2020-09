Alfred Simonis: "Domnul Radulescu mi-a marturisit mie ca a fost contactat de catre cei de la PNL sa lipseasca de la motiunea de cenzura"

Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a relatat, luni seara, ca deputatul Catalin Radulescu, membru PSD, care a lipsit luni dupa-amiaza la sedinta in care urma sa fie votata motiunea de cenzura, i-ar fi spus ca a fost abordat de membri ai Guvernului pentru a fi convins sa lipseasca de la sedinta."Domnul Radulescu mi-a marturisit mie ca a fost contactat de catre cei de la PNL sa lipseasca de la motiunea de cenzura. (...) Eu v-am spus ca domnul Radulescu mi-a relatat faptul ca au luat membri din Guvern legatura cu el, sa lipseasca. Daca a fost convins de acestia sau nu, trebuie sa relateze domnul Radulescu. Esecul acestei motiuni de cenzura nu a stat nici in domnul Radulescu nici in ceilalti patru parlamentari ", a afirmat Alfred Simonis, luni seara, la Digi 24.In replica, intr-o interventie telefonica la acelasi post de televiziune, Catalin Radulescu a sustinut sa s-a simtit rau, ca a tusit "cu sange" si ca luni dupa-amiaza, la ora 14:30, ora la care incepea sedinta care nu a intrunit cvorume, safla la spital, pentru a face analize medicale."Nu e adevarat ca PNL m-a sunat sa nu ma prezint. E o minciuna ordinara acest lucru", a afirmat Radulescu.Radulescu l-a catalogat pe Alfred Simonis drept "un mincinos ordinar" si sustine ca a anuntat la PSD inca de duminica despre faptul ca nu se simte bine."Eu sunt medic, nu sunt nici vanzator de carnati ca unii din colegii mei, nici conducator de baruri, ca altii. Te prezinti la camera de garda atat timp cat esti bolnav. (...) Eu ieri i-am anuntat ca nu ma simt bine. (...) Eu m-am programat la spital, am cerut prin colegii mei medici sa ma duc intr-un spital unde pot sa fac radiografie pulmonar, EKG, sa imi fac analizele. Am plecat la ora 19:30 din spital. Eu nu ma duc in Parlamentul Romaniei sa mor si sa-mi las familia pe drumuri pentru ca vrea Simonis sau Ciolacu", a afirmat Catalin Radulescu.El a precizat ca, in opinia sa, esecul motiunii de cenzura apartine conducerii PSD."Acum 3-4 zile i-am spus, nu numai lui Alfred Simonis, ci si lui Grindeanu si Cioalcu ca suntem sunati de diferite persoane sa mergem la o cafea. Faptul ca ei acuza ca au avut un esec, ca nu au stiut sa se organizeze, vor sa excluda oameni bolnavi sau izolati, este numai problema lor. Acum, din cauza esecului lor de prosti organizatori vor sa dea vina pe oameni care nu au putut sa se prezinte", a mai afirmat deputatul PSD care a absentat de la sedinta.Acesta considera ca PSD "nu trebuia sa faca niciun fel de motiune ", ci ar fi fost oportun acest demers in urma cu patru luni."Eu nu am vazut astfel de miscari haotice cum se intampla acum in partidul nostru si dupa aceea vinovatii sunt bolnavii. Sa-si asume aceste esecuri", a concluzionat Catalin Radulescu.Cinci dintre parlamentarii PSD au absentat, luni, de la sedinta in care urma sa se dezbata si sa se voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban.