Inca un aliat pentru premierul Citu in razboiul cu Radoi. "Are intreaga sustinere pentru masurile luate impotriva "baronului metroului""

"Premierul Florin Citu are intreaga sustinere pentru masurile luate impotriva "baronului metroului", fostul deputat PSD , domnul Radoi.Acest "distins" domn nu a mostenit metroul de la familie, ca sa il deschida si sa-l inchida cand vrea sau cand interesele ii sunt amenintate. A privatizat doar in interes propriu...NU al salariatilor de la metrou.Dincolo de dispretul cu care un lider de sindicat, sustinut puternic de PSD, isi bate joc de bucuresteni, acesta a blocat autoritatile statului sa lupte eficient impotriva COVID-19, chiar in momentul in care incidenta cazurilor de persoane depistate pozitiv a crescut alarmant in capitala. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care domnul Radoi trebuie sa apara in fata anchetatorilor...cu masca sau fara masca! Sper ca am retinut cu totii numele...Radoi. E timpul sa avem parte de oameni corecti si noi!", a scris Roman pe Facebook Sindicalistii de la metrou au declansat un protest vineri dimineata, 26 martie, blocand accesul garniturilor de tren pe sine. Protestul a inceput inainte de ora 5.00, continuand pana dupa ora 8.00.Greva a dat peste cap circulatia la ore de varf pentru Capitala. Intre 7.00 si 9.00 dimineata, mii de oameni folosesc de obicei transportul cu metroul pentru a ajunge la serviciu.Vineri, insa, bucurestenii au fost nevoiti sa se indrepte catre alte mijloace de transport in comun. S-a creat aglomeratie in statiile de tramvai si de autobuz. Din acest motiv, STB a decis suplimentarea numarului de autobuze si tramvaie.