Presedintele Consiliului Judetean Timis cere demisia lui Raed Arafat dupa ce decizia de carantinare a Timisoarei a fost anulata

"Carantina de trei zile impusa de Raed Arafat la Timisoara a fost ilegala, fapt confirmat de o sentinta definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Am spus din primul moment ca este o decizie abuziva din partea unui om incremenit in timp, la inceputul pandemiei.Din fericire, justitia a facut dreptate, iar acum, cand exista o sentinta definitiva, in loc de scuze, Raed Arafat ar trebui sa isi prezinte demisia. Spun din fericire pentru ca acest succes obtinut in instanta poate fi baza unui proces in care toti operatorii economici afectati cer despagubiri materiale pentru aprovizionarile facute si pentru serviciile contractate in vederea deschiderii afacerilor", a scris Nica, pe Facebook Liderul Consiliului Judetean Timis a adaugat ca gestionarea pandemiei nu se poate face eficient prin decizii irationale. Gestionarea pandemiei nu are voie sa fie pretext pentru decizii irationale. Gestionarea pandemiei nu poate fi facuta eficient daca se iau hotarari si se dau ordine prin spatele autoritatilor competente sau impotriva oamenilor.Am atras atentia de la inceput ca ordinul lui Arafat poate fi un precedent periculos si situatia din ultimele zile confirma cele mai negre temeri: ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si secretarulul de stat Andreea Moldovan au publicat in Monitorul Oficial un ordin care prevedea masuri dure pentru carantinarea localitatilor fara sa il informeze pe premierul Florin Citu si fara sa tina cont de impactul social. Pentru gestul iresponsabil, pentru lipsa de comunicare si de profesionalism, cei doi au platit cu functia. Intrebarea este cum si daca Raed Arafat va plati pentru ce a facut Timisoarei", a mai scris Nica.Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de secretarul de stat din cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat la decizia Curtii de Apel Bucuresti care declarase ilegal ordinul de prelungire cu 72 de ore a carantinei pentru Timisoara, in 22 martie. Decizia instantei, care este una definitiva, nu mai afecteaza Timisoara, care nu se mai afla in carantina.