Alina Gorghiu, dupa demisia lui Ion Iliescu de la Institutul Revolutiei: "Un gest tardiv si cinic fata de cei care asteapta de mai bine de 30 de ani adevarul"

"Surprize, surprize cu Ion Iliescu! Nu vine, pleaca! Si-a dat demisia de la Institutul revolutiei romane. O reactie la propunerea legislativa pentru desfiintarea acestui institut, pe care am initiat-o impreuna cu Iulia Scantei, Alexandru Muraru, Andronache Gabriel si Cupsa Ioan. Un gest tardiv si cinic fata de cei care asteapta de mai bine de 30 de ani adevarul despre evenimentele din decembrie 1989. Dar care demonstreaza fara echivoc de ce Iliescu si-a dorit IRRD. Ca sa ascunda vinovatii si vinovatiile pentru victimele de atunci ", a spus Gorghiu."Dezagreabila dezinvoltura cu care acest personaj pleaca dintr-o functie care i-a adus multi bani intr-un interval lung de timp, fara a face mai nimic in afara de a populariza propriile lor interpretari asupra Revolutiei Romane din 1989, astfel incat sa impiedice ancheta in "Dosarul Revolutiei", a explicat senatorul."Daca adaugam si neregulile financiare constatate prin Rapoartele Curtii de Conturi este mai mult decat suficient pentru a intelege ca desfiintarea IRRD este obligatorie", a mai spus Gorghiu."De aceea, am incredere ca initiativa legislativa pentru desfiintarea IRRD va merge pe repede inainte. Datoram asta eroilor Revolutiei Romane din Decembrie 1989", a completat Gorghiu.Fostul presedinte Ion Iliescu a demisionat de la sefia Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, locul acestuia fiind preluat interimar de Alexandru Mironov, membru al Colegiului National al institutiei.