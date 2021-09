Tabăra Cîțu nu mai suportă „dizidenți”. Alina Gorghiu: „Uneori, cei care doresc răul PNL nu sunt doar în exteriorul partidului”

"Uneori, cei care doresc răul PNL nu sunt doar în exteriorul partidului, ci și în interior. Și fac cot la cot eforturi comune cu alianța AUR USR PLUS, ca să pice guvernul condus de PNL Cred însă că această monumentală eroare va avea consecințe politice.Între timp, noi, toți ceilalți din partid , apărăm PNL și acest guvern . Nu oricum, ci cu Florin Cîțu prim-ministru și respectând ceea ce am promis electoratului nostru: o guvernare eficientă și fără PSD , adversarul nostru tradițional.Iar 25 septembrie va fi momentul adevărului. Și pentru cei care apără guvernul, dar mai ales pentru cei care vor să scoată PNL de la guvernare.Eu văd o guvernare de dreapta , cu oameni mai puțin emoționali, dar de dreapta. PNL-USR- UDMR va fi formula. Sunt convinsă de asta", a scris Alina Gorghiu pe Facebook Premierul a spus că a convocat o ședință a conducerii PNL pentru a decide ca toți parlamentarii liberali să susțină guvernul și nici un parlamentar să nu facă vreun demers împotriva propriului partid, aluzie la președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban , care vrea să promoveze moțiunea de cenzură semnată de USR PLUS și AUR.„Astăzi am cerut un BPN pentru a avea o decizie ca toți Parlamentarii PNL să susțină prin toate demersurile Guvernul, nici un parlamentar să nu facă vreun demers împotriva propriului guvern indiferent de funcțiape care o au.PNL nu face guvern cu PSD. Să fie foarte clar, PNL nu face guvernare cu PSD. Foarte clar vom face acest lucru în interior. Cine face demersuri împotriva propriului guvern se va supune consecințelor propriului statut. Mi se pare bizar să faci demersuri propriului partid.