Alina Gorghiu, despre decizia privind grupul de lucru: "Aceste decizii nu ajung la Guvern prin porumbel. Deocamdata grupul nu exista"

Toata aceasta tevatura ne va incurca in campania de vaccinare pentru ca sunt oameni care vor folosi aceasta teza in curentul anti-vaccinare."Despre grupul de lucru de la Ministerul Sanatatii spune ca asculta vocea ministrului Interimar care spune ca nu este un grup de lucru la MS.Este un grup eminamente necesar.Sa ma scuzati, nu-i cunosc pe cei care sunt nominalizati in aceasta decizie.Deocamdata grupul nu exista", a spus Alina Gorghiu la Digi 24. Florin Citu a spus duminica dupa-amiaza ca nu a primit niciun material de la Ministerul Sanatatii.