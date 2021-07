Alina Mungiu-Pippidi, declarații bizare despre ministrul Cristian Ghinea: ”El este cel care conduce USR-PLUS”

„Sunt o categorie cu totul specială, Ciprian Ciucu și Cristian Ghinea au fost amândoi studenți și am văzut de la 20 de ani cum Ciprian, deși era cu noi la SNSPA și noi nu eram în tabăra care era prietenă cu Cotroceniu’ atunci. Ciprian a mers să lucreze la Cotroceni de student. Cristi Ghinea a luat locul Elenei Ștefoi la Dilema, Elena plecase ca ambasador în diplomație, dar plecase că era Andrei Pleșu ministru.În câteva luni, Elena s-a întors înapoi, ea fondase revista. Mă credeți că Elena n-a mai putut intra înapoi? Micul și obscurul Cristian Ghinea care avea 21 de ani și a cărui limbă română era în curs de perfecționare…Deci ăștia erau oameni care erau foarte puternici, care aveau un spate extraordinar la vârsta de 20-21 de ani. Trebuie înțeles un pic că unii oameni au spate, unii oameni nu au spate”, a precizat Alina Mungiu-Pippidi.Despre Cristian Ghinea, Alina Mungiu-Pippidi a mai spus că el este de fapt cel care conduce USR -PLUS din umbră, motiv pentru care va fi greu de remaniat de către premierul Cîțu.“Ghinea s-a săturat să vadă că în fiecare zi în gazete scrie că va fi remaniat și a vrut să dea un semnal foarte clar pentru cine nu știe că de fapt el este cel care conduce USR-PLUS , că de fapt el este șeful USR PLUS, el a fost șeful proiectului luați USR PLUS de la societatea civilă și Nicușor Dan și transformați într-o anexă care să îi ia pe votanții nemulțumiți de PNL pentru a-i aduce înapoi lângă PNL la guvernare.Deci el e șeful acestui proiect. Barna a fost pus în față numai în momentul în care noi l-am demascat pe Ghinea că a fost cel care a dat infam un proiect din datele noastre personale, date către SRI. Ăla e momentul în care a făcut un pas un pic în spate, după care s-a liniștit și l-a pus în față pe Dan Barna . Nu poți să îl dai afară pe șeful unuia din partidele de coaliție, decât dacă ai în plan să faci o altă coaliție sau dacă ai ceva suficient de puternic contra lor”, a precizat Alina Mungiu-Pippidi."