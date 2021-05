Alocatiile copiilor nu vor creste in acest an. Orban: "Nu exista resurse" VIDEO

"Au mai aparut pareri... Nu as vrea sa comentez. Sunt convins ca vom ajunge la o solutie. PNL, si nu numai PNL, majoritatea acestei coalitii a hotarat o forma la Senat prin care cresterea alocatiilor s-a facut numai de la 1 ianuarie . Hai sa fim cinstiti, nu exista resurse ca sa ne mai permitem inca o crestere a alocatiilor in acest an daca vrem sa le crestem si la anul. Si ca atare, noi sustinem formula de crestere a alocatiilor care s-a facut la 1 ianuarie sa nu se mai faca de la 1 iulie, ci sa se faca de la anul", a spus Orban.Intrebat de jurnalisti daca sunt parlamentari USR PLUS sau UDMR care se opun acestei variante, Orban a raspuns: "Nu comentez, sa se exprime ei public".