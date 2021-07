Ambasadorul român în SUA, Andrei Muraru, despre primirea de la Washington: Mandatul meu a început sub cele mai bune auspicii!

”Mandatul meu la Washington a început sub cele mai bune auspicii! La mai puţin de 24 de ore de la sosirea mea la Washington, am fost primit la Departamentul de Stat, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Această solicitudine, o rară excepţie pe care departamentul o face, reprezintă expresia clară a importanţei deosebite pe care partea americană o acordă relaţiei cu România.La Departamentul de Stat, am întâlnit doi diplomaţi de calibru, prieteni şi parteneri constanţi de dialog ai României, membri ai conducerii diplomaţiei SUA - Philip T. Reeker, Asistentul Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA, şi Matthew Boyse, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa Centrală. Am discutat despre proiectele de interes comun aflate pe agenda bilaterală, înscrise în direcţiile de cooperare ale Parteneriatului Strategic – pilon prioritar al politicii externe româneşti”, scrie ambasadorul pe Facebook.El spune că a reiterat totodată angajamentul ferm al României de a consolida relaţia cu cel mai important partener strategic pe care îl are, în plan militar, politic, economic, cultural, educaţional şi în spiritul valorilor comune şi a idealului democratic care stă la baza legăturii indisolubile dintre cele două state.”După expunerea direcţiilor prioritare ale mandatului meu, am identificat oportunităţi foarte bune de explorare aprofundată a obiectivelor noastre strategice, având în vedere şi faptul că anul acesta şi în 2022 marcăm două aniversări bilaterale importante. Sunt încrezător că vom continua să contribuim la promovarea unui dialog transatlantic constant şi constructiv”, conchide Muraru.Preşedintele Klaus Iohannis a semnat în 7 iulie decretul pentru eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Andrei Muraru şi pe cel de numire a acestuia ca ambasador al României în Statele Unite, transmite Administraţia Prezidenţială.Pe 14 aprilie, Andrei Muraru a fost avizat favorabil în comisiile parlamentare de politică externă pentru postul de ambasador al României în Statele Unite. El a declarat, la audierile din comisii, că este încrezător că până la finalul mandatului preşedintelui Klaus Iohannis românii vor călători în SUA fără viză.