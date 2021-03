Protestatarii din Bucuresti au fost amendati. Prefectul Capitalei: "Protestul nu avea cum sa fie autorizat"

El a precizat ca amenzile au fost date in special organizatorilor . "Nu le-as face eu publicitate, evident ca au fost identificati, nu as dori sa-i numesc, (...) au fost si din zona politica", a spus Stoica.Potrivit acestuia, printre motivele pentru care au fost aplicate amenzile, se numara incalcarea prevederilor privind interzicerea deplasarii persoanelor in afara locuintei dupa ora 20.00. "De asemenea, hotararea din Legea 55 cu privire la organizarea manifestatiilor a fost si ea incalcata, pentru ca au fost peste 100 de oameni. Din informatiile pe care le am, au fost aproximativ pana in 800 de oameni in tot Bucurestiul, au fost in mai multe puncte", a declarat Alin Stoica.El a mentionat ca protestul nu avea cum sa fie unul autorizat , deoarece s-a desfasurat in perioada in care sunt interzise deplasarile din locuinta.Prefectul a aratat ca noile masuri impuse au ca scop protejarea sanatatii. "Important este, cred eu, sa le transmitem oamenilor ca respectarea acestor masuri are ca scop nu ingradirea unor libertati, pentru ca, de fapt, asta au reclamat - ca s-au ingradit libertati, nu acesta e scopul masurilor, ci protejarea sanatatii oamenilor si, daca ne pasa de bucuresteni, trebuie sa avem acest mic disconfort. (...) Sunt milioane de oameni care respecta aceste reguli si carora le multumim ca se conformeaza in mod voluntar regulilor respective", a afirmat Alin Stoica.El a anuntat ca, daca incidenta infectiilor cu SARS-CoV-2 va depasi 7,5 la mia de locuitori, va fi convocat Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pentru a pune in aplicare masurile prevazute in aceasta situatie, respectiv interzicerea deplasarilor in afara locuintei dupa ora 20.00, cu cateva exceptii bine justificate, si reducerea programului agentilor economici pana la ora 18.00 pe toata durata saptamanii, nu doar vineri, sambata si duminica, cum este in prezent.