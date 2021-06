Primarul din Sectorul 6, despre vanzatorii stradali: "Trotuarele si gurile de metrou arata ca in anii '90. Dam in nestire amenzi"

Edilul spune ca o lege votata de Parlament permite vanzatorilor stradali sa se desfasoare in continuare pe spatiul public, iar autoritatie nu pot decat sa dea amenzi."Daca ati observat acest nou fenomen in care trotuarele si gurile de metrou arata ca in anii '90, pline de comert ilegal, nu injurati nici primarii si politia locala, gandurile dumneavoastra bune ar trebui sa se indrepte catre parlamentarii care au initiat si votat ABROGAREA Legii privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.Legea asta permitea Politiei Locale sa confiste marfa acelora care:(1) se instaleaza ilegal acolo unde este vadul comercial mai bun, luand din veniturile si clientela comerciantilor din piete, care vand legal;(2) pun siguranta populatiei in pericol, sustragandu-se controlului si avand marfa neverificata de nimeni;(3) isi aduc marfa cu masini (nu chiar ieftine), cu masini din provincie si isi folosesc mamele in varsta (pentru a sensibiliza populatia) pe post de vanzatoare (fenomen observat de catre politia locala);Acum legea nu mai este, deci nu mai putem confisca marfa. Doar dam in nestire amenzi, amenzi pe care nu le platesc, si nu le sunt imputate in localitatile lo, si se falesc chiar ca nimeni nu le poate face nimic si le vantura in fata politistilor locali teancul de amenzi neplatite", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.Cirpian Ciucu cere Legislativului sa rezolve vidul legislativ "Data viitoare cand vrun parlamentar mai are astfel de idei crete (nu stiu cine a avut initiativa, dar sper sa nu fi fost PNL ), ar trebui sa ne intrebe si pe noi, pe cei din prima linie a administratiei publice!CER PARLAMENTULUI SA REZOLVE ACEST VID LEGISLATIV!", a transmis Ciucu.