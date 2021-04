Amenzi de peste 55 de mii de lei in doar 7 zile, in Sectorul 1, pentru soferii care au stationat neregulamentar

"️Stationarea sau oprirea autovehiculelor in statiile de transport in comun, pe liniile de tramvai sau in dreptul trecerilor pentru pietoni perturba traficul, pot sa cauzeze ambuteiaje rutiere, iar pietonii sunt nevoiti, de cele mai multe ori sa ocoleasca si sa traverseze neregulamentar", explica primarul. Clotilde Armand isi incheie postarea cu un avertisment: "Aceasta actiune continua. Va rog mult aveti grija unde parcati. Din respect fata de semenii nostri."