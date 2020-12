Ana Ciceala, liderul consilierilor generali ai USR: "Companiile municipale infiintate de Gabriela Firea au fost paravan pentru furt"

Ana Ciceala explica faptul ca ar fi vorba despre un furt dublu, "o data la contractele cu institutiile publice si o data in etapa de subcontractare catre agentii privati, selectati pe spagi si interese"."Dovada ca aceste companii municipale infiintate de Gabriela Firea au fost un paravan pentru furt!Companiile au functionat ca niste samsari de bunuri si servicii si au angrenat un veritabil carusel al furtului. Au cumparat scump prin incredintare directa de la tot felul de clienti politici si au vandut chiar si mai scump catre Primarie si institutiile din subordine. Practic, s-a putut frauda de doua ori: o data la contractele cu institutiile publice, care au putut fi umflate nejustificat, si a doua oara in etapa de subcontractare catre agenti privati care au fost selectati nu pe procedura de achizitii publice, ci pe spagi si interese.Am avertizat ca asta urma sa se intample, din pacate administratia Firea - PSD a mers mai departe. Iar pierderile sunt enorme. Banii bucurestenilor au fost deturnati nu doar prin cei 600 de milioane de euro dati ca imprumuturi si majorari de capital catre companii, ci si prin aceste contracte extrem de nocive, a caror valoare totala este de 6,3 miliarde de lei.De aici pornim", a scris consiliera USR pe Facebook Citeste si: Donald Trump, infrant definitiv in tentativa de-a intoarce rezultatul alegerilor. Decizia luata de Curtea Suprema din SUA intr-un proces inceput de statul Texas