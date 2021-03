Ana Munteanu, consilierul local USR Timis, suspendata un an din partid dupa ce a intrat intr-un restaurant cu fortele de ordine pentru a verifica daca se respecta regulile

Sanctiunea vine ca urmare a implicarii acesteia intr-un incident care a avut loc saptamana trecuta, in care ea a descins, alaturi de fortele de ordine, intr-un restaurant, pentru a verifica respectarea masurilor de carantinare.BJ al USR Timis a prezentat pe pagina de Facebook pozitia cu privire la situatia in care a fost implicata Ana Munteanu, consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Condamnam cu fermitate violenta verbala din mediul online, elementele de limbaj suburban si amenintarile proferate la adresa colegei noastre in urma intamplarilor de sambata, 20 martie. Indiferent de greselile pe care le-a facut, nimeni nu merita sa fie supus unui astfel de tratament.Condamnam, de asemenea, stirile false fabricate si promovate in jurul acestui subiect. In special pe cele care relativizeaza suferinta victimelor regimului comunist. Consideram ca societatea, in ansamblul ei, are nevoie sa respinga astfel de practici si sa incurajeze propagarea adevarului. Stirile false sunt un flagel al lumii moderne, iar el trebuie combatut in toate formele sale", arata USR Timis.Potrivit sursei citate, Ana Munteanu "a facut o eroare de judecata si a actionat intr-o maniera neinspirata si inadecvata pozitiei de consilier local"."Rolul ei, ca membru al Consiliului Local Timisoara, nu este sa incerce sa se substituie institutiilor executive ale statului. Exista organe competente pentru a urmari si a sanctiona incalcarea regulilor.Trebuie sa apelam la acestea ori de cate ori aflam de o nerespectare a prevederilor legale si sa avem incredere ca ele vor actiona potrivit legii. Intrucat modul in care colega noastra a inteles sa actioneze nu reflecta vointa noastra, ca organizatie, si nici valorile pe care USR le promoveaza, s-a hotarat suspendarea Anei Munteanu din calitatea de membru al partidului pentru un an de zile, incepand cu data de 26 martie, cu titlu de sanctiune. Ii indemnam, in continuare, pe toti cetatenii sa respecte regulile de distantare sociala, restrictiile de circulatie aflate in vigoare din cauza pandemiei si sa se vaccineze cat mai curand. Tine de noi toti sa trecem cu bine peste aceste momente grele, dar o putem face doar impreuna, ca o comunitate", mai spun reprezentantii USR Timis.Ana Munteanu s-a filmat in timp ce mergea cu jandarmii intr-un restaurant al unui hotel din zona centrala a Timisoarei si explica faptul ca patronul locatiei ar fi incalcat masurile restrictive impuse de carantina.Gestul ei a fost criticat virulent in spatiul online, fiind considerat "un abuz".