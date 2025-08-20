Analiza Ziare.com: Batalia pe dosare

Decizia Curtii Constitutionale in privinta legii de functionare a CNSAS a dat startul unei lupta aprige pentru dosare. Fiecare partid se da de ceasul mortii pentru gasirea unei solutii care sa permita functionarea pe mai departe a CNSAS, in conditii cat mai avantajoase, altfel spus cat mai ineficiente. De fapt, toata lumea este interesata pe mana cui va ajunge imensa arhiva de mizerie comunista a carei cercetare nici macar nu a inceput bine.

Inflatie de solutii

Primul s-a asezat la start PNL. Dupa ce a deplans situatia, premierul Calin Popescu Tariceanu a anuntat formarea comisiei de salvare, condusa de consilierii sai Stejarel Olaru si Marius Oprea. Acesta din urma a si avansat ideea unui CNSAS in subordinea Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului, al carui presedinte este insusi Marius Oprea, iar director general Stejarel Olaru. Institutul se afla in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.

Practic liberalii ar capata astfel acces nelimitat la dosare. Ale lor si ale adversarilor. Cadou mai minunat in an electoral se poate oare? Calin Popescu Tariceanu se pronunta ferm sambata pentru continuarea deconspirarii. Dar daca e sa fie autentica, ea trebuie gestionata de un organism independent. Deja numirea membrilor colegiului CNSAS pe baza algoritmului politic a creat numeroase probleme si intemeiate suspiciuni. Subordonarea CNSAS guvernului va ingropa defintiv credibilitatea intregului demers, un lucru la care primul ministru ar trebui sa se gandeasca, mai ales daca este de buna credinta.

Si in laboratoarele PSD se lucreaza intens. Exista deja proiectul senatorului Serban Nicolae, care propune transformarea CNSAS intr-un institut-vitrina, fara drept de a face aprecieri in baza documentelor de la dosar. Ei bine, n-a fost suficient. Strategul neintrecut la revelioanelor Romexpo si al inzapezirii sectorului 5 al capitalei, Marian Vanghelie conduce si el un grup de lucru pentru renasterea CNSAS. Sa speram ca va fi corecta macar din punct de vedere gramatical.

S-a mai vorbit si despre un CNSAS care sa trimita dosarele in instanta pentru ca judecatorii sa dea verdictul. Poate suna bine, dar o astfel de solutie n-ar face decat sa temporizeze imens intreg procesul deconspirarii. Instantele sunt deja aglomerate, iar termenele foarte lungi. Cu tot cu caile de atac si eventuale exceptii pe la Curtea Constitutionala, judecata s-ar putea intinde pe ani de zile. Timp suficient pentru ca un fost veros securist sa candideze, sa legifereze, sa guverneze sau chiar sa imparta dreptatea.

Nu ar fi de altfel de neglijat nici reprosul ca in acest fel deconspirarea ar ajunge sa fie facuta de puterea judecatoreasca, un alt fel de anulare a independentei acestui proces. Deja exista suspiciunea ca verdictul Curtii Constitutionale n-ar fi chiar strain de apropierea CNSAS de unii dintre judecatorii acestei instante sau de familiile lor. Dupa cum a fost emisa si ipoteza ca verdictul ar viza si alte CNA, CNCD si mai ales Agentia Nationala pentru Integritate. Atunci cand deciziile lor vor supara li se poate aminti, asa cum a patit si CNSAS, ca potrivit Constitutiei, in subordinea Parlamentului, acolo unde ele functioneaza, nu se pot infiinta institutii.

O tara inca foarte bolnava

Toate aceste suspiciuni ca si tensiunile create in societatea romaneasca de hotararea Curtii Constitutionale, sunt cea mai buna dovada ca deconspirarea securitatii este inca extrem de necesara. Poate ca suspiciunile sunt neintmeiate, poate ca toate solutiile politicienilor au fost emise cu bina credinta, poate ca toata lumea vrea o deconspirare autentica, iar partidele abia astepta sa-si afle securistii pentru a-i lepada. E insa ingrozitor de greu de crezut asa ceva. Societatea romanesca este inca bolnava si, ca in orice boala, prima care trebuie eliminate este sursa. Cita vreme secretele sinistre de prin arhive sunt pazite cu strasnicie si orice tentativa de a le atinge se plateste scump, nu poate fi eliminata temerea ca in ele trebuie cautate resorturile celor mai importante decizii politice sau chiar judecatoresti. Inclusiv cele pentru "salvarea" CNSAS.

