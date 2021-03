Anca Dragu, de Ziua Mondiala a Teatrului: "Creativitatea si talentul au ajutat actorii sa se reinventeze in aceasta perioada tulbure"

"Gandurile mele s-au indreptat, astazi, catre toti cei care fac parte din lumea teatrului - actori, regizori, scenaristi, scenografi, tehnicieni. O lume greu incercata, in ultimul an, din cauza pandemiei. A fost un an in care noul coronavirus a impus o ruptura dureroasa intre actori si spectator", a scris, sambata seara, pe Facebook , Anca Dragu.CITESTE SI: " target="_blank">Anca Dragu: Senatul trebuie sa revina la rolul sau legitim, adica un for al dezbaterilor si nu un instrument al intereselor inguste de grupAceasta apreciaza ca "creativitatea si talentul au ajutat insa actorii sa se reinventeze in aceasta perioada tulbure"."Au dat viata talentului lor in spectacole online sau in sali cu putini spectatori, potrivit regulilor dictate de pandemie. Le doresc multa putere, sanatate, inspiratie. Lumea e mai frumoasa datorita lor", a mai transmis presedintele Senatului.Ziua Mondiala a Teatrului este sarbatorita pe 27 martie, incepand din 1962, la initiativa Institutului International de Teatru.