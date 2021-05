Andra Migiu, noul secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Va avea atributii pe proiecte de investitii in sanatate

"Andra Migiu s-a alaturat in aceasta saptamana echipei de la Ministerul Sanatatii ca secretar de stat si va avea atributii pe proiecte de investitii in sanatate. Andra Migiu vine cu o experienta in institutii financiare de aproape 14 ani. Ii multumesc Andrei ca a acceptat sa vina in echipa de la minister ", a scris, vineri, pe Facebook , Ioana Mihaila.Ministrul Sanatatii a precizat ca noul secretar de stat a lucrat, in perioada 2008 - 2015, in Romania in audit si consultanta financiara, iar din ianuarie 2016 si-a inceput activitatea la Banca Europeana de Investitii."A gestionat programe si tranzactii de finantare atat pentru companiile mici si mijlocii, cat si pentru intreprinderile mari, desfasurate in tari din Europa Centrala si de Est. In ultimii doi ani, Andra a activat in doua proiecte de referinta: elaborarea si negocierea instrumentelor de finantare in cadrul InvestEU si Fondul pan-European de Garantare, un program de 25 de miliarde de euro creat de Banca Europeana de Investitii pentru finantarea companiilor din Uniunea Europeana care se confrunta cu efectele crizei COVID-19", a mai transmis inistrul sanatatii.