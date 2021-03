Angajatii Primariei Sectorului 1, verificati la sange de Clotilde Armand. Anuntul facut de aceasta

"Am dispus Aparatului de Specialitate al Primariei Sectorului 1 sa inainteze catre toate departamentele si subordonatele institutiei o adresa prin care sa ne comunice daca sunt angajati trimisi in judecata pentru infractiuni incompatibile cu statutul de functionar public, infractiuni prevazute de Codul Administrativ", a scris Clotilde Armand pe Facebook "Spun asta pentru ca ieri am aflat intamplator despre un angajat al primariei trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani - fapte incompatibile cu functia detinuta. Astazi l-am suspendat din functie pana la solutionarea definitiva a dosarului si asa voi face cu toti angajatii trimisi in judecata pentru infractiuni incompatibile cu functia publica", a completat primarul."PS: Cei doi directori de la ADP Sector 1 trimisi in judecata de DNA intr-un dosar de coruptie, suspendati de mine din functie, in urma cu 2 zile, si-au luat brusc concediu medical dupa ce au aflat decizia mea. Astept sa le vad adeverintele si cine este medicul care le-a semnat", a mai scris ea.