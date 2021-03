Anuntul care le da sperante minerilor de la Crucea. "O sa avem nevoie de ei in procesul de inchidere a minei, care dureaza 100-200 de ani"

Ce spune despre Complexul Energetic Hunedoara

Acesta a avut o intalnire cu mai multi parlamentari de la AUR , care au participat la un protest organizat in fata Ministerului Energiei, discutiile vizand gasirea unor solutii pentru problemele din domeniul minier.CITESTE SI: VIDEO Virgil Popescu, ministrul Energiei, la "Dialogurile Ziare.com". "Se stia inca din decembrie ca este o problema cu calatoriile esentiale in Mexic" "Au inteles ca problema circuitului nuclear in Romania trebuie rezolvata si o vom rezolva si suntem aproape de finalizare, ca mina de la Crucea practic este epuizata si va intra intr-un proces de inchidere de mina. Este prima inchidere de mina din Europa. O sa fim pionieri in acest domeniu. O sa deschidem mina de la Tulghes-Grinties, o alta mina de uraniu. Toate aceste lucruri, impreuna cu fabrica de procesare de la Feldioara le va face Nuclearelectrica (...).Practic la Nuclearelectrica vom avea circuit nuclear integrat, vom avea extragere de minereu de uraniu, procesarea acestuia, fabrica de combustibil si producerea de energie din punct de vedere nuclear. In procedura de inchidere de mina, pentru a putea pune mina in siguranta, o sa avem nevoie de forta de munca, o sa avem nevoie de acei mineri. Procedura de inchidere mina dureaza, conform normativelor, minimum 100-200 de ani. Este o procedura care va avea nevoie de forta de munca, foarte multa in prima parte, dupa care usor, usor regresiv. Deci nu se pune problema ca minerii nu au ce sa faca acolo. Nu putem sa lucram decat cu cei care au lucrat acolo si care stiu despre ce este vorba si vom avea nevoie de forta de munca si pentru mina care e la granita judetului Neamt cu Suceva, Tulghes-Grinties", a explicat ministrul Energiei.El a adaugat ca nu se pune problema de forta de munca, se pune problema de eficientizare a activitatii, deoarece, spre exemplu, ultimul stoc de minereu de uraniu care se gaseste la Suceava are valoare contabila de 45 de milioane de lei, iar valoarea de produs finit este de 16 milioane de lei."Asta inseamna ca a fost jaf acolo. Nu poti sa ai costuri de 45 milioane si sa produci materie prima, combustibilul final, de 16 milioane. Deci acolo practic a fost jaf la drumul mare si acest lucru nu poate sa ramana asa si ii avertizez pe cei care au facut jaf ca nu vor scapa", a punctat ministrul.Referitor la Complexul Energetic Hunedoara si termocentrala de la Mintia, Virgil Popescu a subliniat ca le-a explicat celor de la AUR intregul plan, cu separarea termocentralei de la Mintia si separarea termocentralei de la Paroseni, impreuna cu cele patru mine si ca CEH este in procedura de insolventa si este condusa de un administrator judiciar, impreuna cu un judecator sindic, ceea ce inseamna ca, practic, parghiile Ministerului Energiei nu exista pentru a putea acorda un ajutor de stat."Orice ajutor de stat trebuie notificat Comisiei Europene, iar Complexul Energetic Hunedoara, din pacate, are de returnat un ajutor de stat ilegal. Singurele lucruri care se pot face acolo este ca cei de la Hunedoara sa poata discuta sa aduca pe baza de procesare carbune si in contul prestatiei de serviciu sa dea caldura la oras si apoi sa poata sa plateasca in energie electrica.Costul cu care produce in schimb energie electrica termocentrala de la Mintia, fara a mai lua in calcul certificatele de CO2 pe care nu le-a platit niciodata de cand este in insolventa, este de 550 lei/MWh. Este un pret cu mult peste pretul pietei si probabil de aceea nu isi asuma sa faca aceasta procesare. Si, mai mult, in urma cu doua saptamani, Ministerul Mediului a primit o notificare de la Comisia Europeana prin care, alaturi de Mintia, CET Govora, CET Galati, daca nu ma insel, sunt notificate in procedura de infringement pentru emisiile poluante. Termocentrala de la Mintia nu si-a facut desulfurare si practic suntem somati, daca nu vom ajunge la Curtea de Justitie, ca termocentrala sa nu mai functioneze", a precizat ministrul Energiei.El a adaugat ca solutia ar fi ca Mintia sa fie preluata cu titlu gratuit de Consiliul judetean si transferata pe gaze naturale, sau daca nu aceasta modernizare sa fie facuta de Romgaz Totodata, Popescu a subliniat ca orice entitate care detine un activ functional energetic poate accesa fondul de modernizare, la Ministerul Energiei fiind mai multe axe de finantare tocmai pentru aceasta tranzitie la o energie verde."Avem fondul de modernizare, care are, in perioada 2021-2027, 6 miliarde de euro. Avem inca 1,3 miliarde euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta, si mai avem, inclusiv prin bugetul anual al Uniunii Europene pe 2021-2026, bani pentru asa ceva. Problema este ca trebuie sa inteleaga ca trebuie retehnologizata, nu mai merge asa cum a mers pana acum, totul mergea de la sine intr-o companie in insolventa in care acel ajutor de stat trebuie returnat", a punctat Virgil Popescu.Circa 30 de parlamentari AUR au participat marti la un protest in fata Ministerului Energiei, cerandu-i ministrului Virgil Popescu sa intervina "urgent" in rezolvarea unor probleme "arzatoare", cum ar fi deblocarea carbunelui din Portul Constanta pentru repornirea Termocentralei Mintia si plata drepturilor restante pentru minerii inchisi in Mina Crucea.