Anuntul vicepresedintelui Comisiei Europene dupa ultimele discutii cu ministrul Ghinea pe tema PRR. "Au fost facute progrese, dar mai avem de lucru"

"O intalnire buna, constructiva cu ministrul roman Cristian Ghinea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Au fost facute progrese, inca nu am finalizat, mai avem de lucru".Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis , ca se are in vedere depunerea Planului National de Redresare si Rezilienta in 31 mai.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta poate fi negociat "mai repede sau mai putin repede", dar in final el va fi implementat."Este o procedura complicata, fiindca niciodata pana acum nu a existat o astfel de forma de finantare si de intocmire a unor planuri nationale de revenire dintr-o criza grava. In acest sens fiecare isi pregateste un plan, Comisia impreuna cu Parlamentul au anumite ambitii legate de Europa verde, Europa digitala si aceste chestiuni se negociaza", a declarat Iohannis.El a spus ca aceste negocieri cu Comisia "nu sunt simple deloc", dar in final Romania va avea "un plan foarte bun", care va fi finantat si pus in practica.Intrebat despre eventualitatea in care planul ar fi respins, Iohannis a raspuns: "Nu exista aceasta varianta. Cu Comisia se va negocia pana se va ajunge la forma care va fi implementata. Nu-i ca la examenul de Bac, unde esti admis sau respins. Este un plan national, nu-i o jucarica politica. Acest plan national reflecta obiectivele Rominiei, Comisia are propriile pretentii in ce priveste obiectivele, procedurile, proiectele de investitii, si complicatia care apare, prin durata foarte scurta in care trebuie implementat.Insa nu exista varianta ca acest plan nationale sa fie respins. El poate fi negociat repede sau mai putin repede, in final el va exista si va fi implementat. Este cert. Discutiile cu respins sau nerespins sunt prostii".Liderul senatorilor PSD Stefan Radu Oprea a declarat, marti, ca vicepremierul Dan Barna a esuat in coordonarea ministerelor responsabilite de Planul National de Redresare si Rezilienta, iar situatia este critica. De aceea, PSD solicita un consens national cu privire la PNRR.