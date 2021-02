Conducerea ASF ar putea avea imunitate penala si civila. Proiectul cu noi privilegii si cheltuieli decontate, pe ordinea de zi a Senatului

Proiect adoptat in 2020

Privilegii pentru consiliul ASF

Initiativa legislativa ar oferi imunitate penala si civila conducerii ASF si ar introduce noi beneficii pentru cei care nu domiciliaza in Capitala prinPropunerea legislativa are ca obiect de reglementare introducerea unor prevederi care sa asigure protectia persoanelor cu atributii in supravegherea si controlul entitatilor reglementate, impotriva eventualelor hartuiri in justitie.Totodata, vizeaza protejarea confidentialitatii informatiilor obtinute de catre angajati Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) in exercitarea atributiilor, clarificarea unor notiuni specifice si restructurarea capitolului privind sanctiunile, pentru o mai clara reglementare a actiunilor de control supraveghere exercitate de autoritate.Se doreste crearea cadrului legal pentru stabilirea unui regim sanctionatoriu pentru entitatle care nu respecta masurile impuse de autoritati.Proiectul de lege a fost adoptat pe 13 octombrie 2020 de catre Camera Deputatilor.Actualul ministru al Economiei Cladiu Nasui i-a reprosat atunci lui Florin Roman ca doreste, prin aceasta propunere legislativa, sa introduca privilegii pentru membrii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, care deja au salarii de peste 10.000 euro pe luna, si anume introducerea unor diurne si "decontarea cheltuielilor pentru politrucii care nu au domiciliul in Bucuresti". Membrii Consiliului ASF care nu au domiciliul in Bucuresti beneficiaza de decontarea cheltuielilor cu locuinta de serviciu, cazarea, diurna si transport, in conditiile stabilite prin lege si prin reglementarile proprii", arata un nou alineat introdus prin proiectul de lege.Si fosta senatoare Ramona Dinu a anuntat, pe 21 octombrie 2020, ca a anuntat ca USR se opune ferm proiectului de lege care modifica OUG 93/2012 privind iinfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (AS) depusa de liderul deputatilor PNL Florin Roman, care va fi dezbatuta miercuri in Comisia de buget, finante a Senatului."USR considera propunerile venite din partea deputatului PNL drept mai nocive chiar decat propunerile PSD de suboronare a altor autoritati de reglementare independente sau de control, precum Curtea de Conturi, ANCOM sau Consiliul Concurentei", a mai aratat Dinu, intr-un comunicat de presa.Exonerarea de raspundere a anumitor functionari din cadrul ASF - prevazuta de art. I punctul 2. din proiectul de lege prezinta o situatie fara precedent in legislatia din Romania si prezinta multiple probleme legale, constitutionale, economice, mai spune sursa citata.O astfel de prevedere ar duce la blocarea efectiva a posibilitatii tragerii la raspundere a persoanelor responsabile si, totodata, la consolidarea pasivitatii sau a altor abuzuri de care pot fi vinovati acesti functionari ai ASF.De asemenea, discriminarea poate fi incidenta si in legatura cu alti functionari publici cu atributii de control si supraveghere din cadrul altor autoritati si institutii publice, precum Consiliul Concurentei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, ANPC , etc., conchide sursa mentionata.