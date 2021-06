Asociatia Timisoara - Capitala Europeana a Culturii, lasata fara finantare de primarul Dominic Fritz

Acest lucru nu va afecta finantarea programului cultural al proiectului Timisoara Capitala Europeana a Culturii, a dat asigurari edilul."Proiectul nostru este sa-i readucem pe timisoreni aproape, orasul si oamenii sunt energia Capitalei Culturale. Cred ca avem mai multe probleme cu aceasta asociatie, probleme care au fost mult discutate si in trecut si care au fost cauzate de executivul acesteia. Avem o lipsa mare de incredere, de implicare si reprezentativitate. Foarte multe asociatii culturale partenere s-au retras din asociatie din cauza modului in care aceasta a functionat in ultimii ani, netransparent, ceea ce e grav pentru ca de doi ani are statutul de utilitate publica.Pentru ca nu a reusit sa creeze entuziasm si incredere, Asociatia nu a reusit nici sa atraga finantari private si depinde de bani publici.Am facut si o analiza a programului cultural care cu aceasta pandemie trebuie sa treaca prin schimbari. E evident ca programul cultural asa cum e gandit acum are o lipsa de coerenta. Ne-am pierdut si increderea in capacitatea asociatiei de a livra programul cultural pentru 2023. Nu mai este timp de lamentari si amanari, prin urmare am decis ca din aceasta saptamana sa nu mai finantam aceasta asociatie pana cand ea nu va traversa o reforma profunda prin care sa recastige increderea comunitatii", a declarat primarul Timisoarei, Dominic Fritz.El a tinut sa sublinieze ca decizia nu va avea niciun impact asupra programului cultural asumat de Timisoara, care va fi implementat de catre partenerii culturali prin Centrul de proiecte al Municipiului Timisoara."Programul cultural Timisoara 2023 nu este al asociatiei, este al orasului si el nu trebuie sa fie livrat de aceasta. Am construit in ultimele luni un ecosistem capabil sa livreze acest program si suntem increzatori ca acesta va fi un succes in anii care urmeaza. Vom avea in continuare o serie de intalniri cu mediul de afaceri, cu parteneri internationali, cu operatori culturali pentru a recastiga increderea in acest proiect.Vrem sa ii angrenam pe toti cei care cred in acest proiect Timisoara - Capitala Europeana a Culturii, inclusiv si pe cei care inca sunt implicati in asociatie, pentru ca proiectul sa fie un succes pentru Timisoara si pentru Romania", a adaugat Fritz.