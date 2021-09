Nou atac USR PLUS la adresa PNL: „Noaptea ca hoții e deja demodat. Ziua în amiza mare e la modă acum”

Iulian Bulai a amintit de expresia „noaptea ca hoții”, folosită în timpul protestelor împotriva OUG 13 inițiată în timpul guvernării PSD de către ministrul Justiției de atunci, Florin Iordache „Noaptea ca hoții e deja demodat. Ziua în amiaza mare e la modă acum. PNDL trebuie avizat de Ministerul Justiției și Ministerul Transporturilor. În plus trebuie să conțină criterii clare de alocare. Nu șpăgi pentru clientela locală abonată la banul public. PNDL nu poate fi un ciubuc/ peșcheș/ bacșiș pe care îl folosește PNL în campania internă pentru a câștiga delegați.PNL trebuie să înceteze să se comporte ca un adolescent rebel. La 150 de ani vechime mă așteptam la mai multă cumpătare și înțelepciune. Avem o țară de guvernat împreună”, a relatat Iulian Bulai pe Facebook Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS, au declarat surse guvernamentale pentru News.ro.Potrivit acestora, vicepremierul Dan Barna şi restul miniştrilor USR PLUS s-au opus ca programul Anghel Saligny, care prevede o alocare de 50 de miliarde de lei pentru primari, să fie adoptat miercuri.Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.