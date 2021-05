Augustin Zegrean dezvaluie fata sinistra a legiuitorilor din Romania: "Din dorinta de a fi promovati, unii din justitie se supun vointei politicienilor"

"Din dorinta de a fi promovati, unii se supun vointei politicienilor"

Potrivit fostului presedinte al Curtii Constitutionale, lupta politicului pe justitie a debutat in anul 2000, dupa adoptarea Constitutiei Romaniei, " cand a inceput justitia sa-i intrebe pe politicieni ce fac, ce au facut si ce au de gand sa faca".Totodata, Zegrean este de parere ca scandalul politicienilor cu justitia , din ultimii ani, provine din lipsa de democratie "Batalia politicului pe justitie nu a fost dintotdeauna, categoric nu. Au fost si zile linistite in justitie, dar astea au inceput mult dupa adoptarea Constitutiei. N-are nicio legatura cu legislatia din Constitutie, are legatura numai cu dorinta politicienilor de a stapani justitia. Exista aceasta vointa de teama, pentru ca au pornit o dihonie intre justitie si politicieni.Asta a inceput undeva prin 2000, cand a inceput justitia sa-i intrebe pe politicieni ce fac, ce au facut si ce au de gand sa faca. Acestea toate sunt dovezi ale lipsei de democratie in Romania. Noi proclamam democratia, dar democratia la politicieni este buna doar atunci cand au nevoie de ea. Politicienii invoca justitia atunci cand trebuie sa se lupte cu altii. Categoric, tot acest scandal cu justitia provine din lipsa de democratie", a declarat Augustin Zegrean pentru"Politicienii nu au ce sa caute in justitie decat atunci cand sunt dusi de justitie la justitie. In rest, nu au ce sa caute acolo. Politicienii fac legile. Separatia puterilor in stat inseamna asa: Parlamentul face legi, Guvernul da hotarari pentru aplicarea legilor, iar justitia judeca.Separatia puterilor in stat exista in aceasta perioada constitutional, dar nici unii si nici altii nu o respecta. Nici cei din justitie sa stiti ca nu isi asuma aceasta separatie. Nici n-ar trebui sa asculte de politicieni. Cei din justitie trebuie sa fie absolut independenti de justitie, au suficienta legislatie , insa din dorinta de a fi promovati unii se supun vointei politicienilor", a mai declarat Zegrean.Juristul a explicat si ca in spatele multora dintre modificarile legislative se afla interesele politice, ori multe dintre legi nu sufera modifcari pentru ca nu functioneaza cum trebuie."Nu viitorul justitiei este problema, ci viitorul nostru este. Din tot acest scandal pe justitie sufera cetatenii, cei care se adreseaza justitiei. Legile se schimba prea des. Va dau un exemplu, Legea 165 din 2013 s-a modificat de 3 ori in anul 2020. Legea 18 din 1991 are vreo 200 de modificari, la fel si Legea Invatamantului din 2019 are vreo 80 si ceva de modificari. Toate acestea sunt facute din interese politice, si nu pentru ca legile n-ar fi functionat.Asta este o regula la noi, de cate ori se schimba puterea, incepe scandalul cu justitia, cu pensia judecatorilor si se redeschide Dosarul Revolutiei. De fiecare data se intampla acest lucru", a conchis fostul presedinte al Curtii Constitutionale.Romania se afla pe unul din ultimele locuri ale clasamentului UE in ceea ce priveste perceptia asupra independentei judecatorilor si instantelor, potrivit unui Eurobarometru dat publicitatii anul trecut, cu prilejul publicarii Tabloului de bord al justitiei pe 2020, o situatie mai ingrijoratoare din acest punct de vedere avand doar Bulgaria, Polonia, Italia, Slovacia si Croatia.Astfel, o proportie de 45% dintre romani au o parere destul de proasta si foarte proasta despre independenta judecatorilor si a tribunalelor.In ceea ce priveste motivele pentru aceasta lipsa de independenta, romani au spus in proportie de 49% ca amestecul sau presiunile din partea guvernului sau politicienilor conteaza foarte mult, in timp ce 27% au spus ca acestea conteaza intr-o oarecare masura.Amestecul sau presiunile din partea intereselor economice si ale altor interese specifice conteaza foarte mult in aceasta perceptie negativa, potrivit unui procent de 44% dintre respondentii din Romania, in timp ce faptul ca statutul judecatorilor nu le garanteaza independenta este la fel de important pentru 21% dintre respondenti.