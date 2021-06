AUR acuza sabotaj din partea fortelor de ordine in Republica Moldova. Un echipaj de politie a aplicat amenzi membrilor partidului

Conform unui comunicat de presa al formatiunii, sambata, un echipaj de politie a intocmit un proces-verbal de contraventie soferului autocarului AUR pentru stationare neregulamentara, in ciuda faptului ca stationarea in acea zona era permisa. Soferul a refuzat sa semneze procesul verbal ilegal, iar echipajul de politie a apelat la doi martori care sa consemneze refuzul soferului de a semna documentul. Ulterior, martorii s-au dovedit a fi politisti sub acoperire.Conform unui comunicat de presa al formatiunii, sambata, un echipaj de politie a intocmit un proces-verbal de contraventie soferului autocarului AUR pentru stationare neregulamentara, in ciuda faptului ca stationarea in acea zona era permisa. Soferul a refuzat sa semneze procesul verbal ilegal, iar echipajul de politie a apelat la doi martori care sa consemneze refuzul soferului de a semna documentul. Ulterior, martorii s-au dovedit a fi politisti sub acoperire."Voteaza AUR, alege Romania" este sloganul cu care Alianta pentru Unirea Romanilor s-a lansat pe 7 iunie in campania electorala pentru alegerile parlamentare care vor avea loc in Republica Moldova pe 11 iulie.Cu acest prilej, AUR a dat startul celei mai mari Caravane a Unirii, in cadrul careia membrii si simpatizantii AUR merg in toate raioanele si prezinta cetatenilor aspectele cele mai relevante ale viitoarei reintregiri nationale, mai indica sursa mentionata.