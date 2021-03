Alianta pentru Unirea Romanilor, apel catre politisti: "Sa dea avertismente si nu amenzi. Sa ii apere pe romani, nu sa ii terorizeze"

"In saptamana care urmeaza, toate efectivele Ministerului de Interne vor fi angrenate in activitati de impunere cu forta a noilor masuri restrictive.Sunt semnele de disperare ale unui regim care isi vede capitalul de imagine erodat de la o zi la alta.Facem un apel catre angajatii MAI sa se abtina de la excesele dorite de mai marii Statului. Sa dea avertismente si nu amenzi, acolo unde este posibil si mai ales sa ii apere pe romani, nu sa ii terorizeze asa cum si-ar dori guvernantii nostri vremelnici", se arata in mesajul Aliantei pentru Unirea Romanilor.