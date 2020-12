Presedintele AUR vrea reintroducerea armatei obligatorii in Romania: "Nu in sens de 3 luni sau 6 luni, ci pentru toti cei doritori"

George Simion si Claudiu Tarziu au fost invitati la Marius Tuca Show, care le-a cerut sa vorbeasca despre proiectele pe care vor sa le treaca prin Parlament, ce tin de identitatea romaneasca.Claudiu Tarziu a spus ca prioritatea este reforma clasei politice."Licee si universitati in limba romana unde sunt comunitati romanesti. De asemenea, armata obligatorie, dar nu in sens de 3 luni sau 6 luni, dar pregatire militara pentru toti cei doritori", a spus si George Simion in cadrul emisiunii . Momentul poate fi vizionat la minutul 45 si 45 de secunde.Citeste si: Un preot din Iasi a fost gasit spanzurat in podul casei. Barbatul se despartise de sotie si si-a pus capat zilelor la doar 42 de ani