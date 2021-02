AUR condamna ferm validarea ca deputat a lui Francisc Toba: "Majoritatea parlamentara a nesocotit memoria victimelor Revolutiei Romane"

"Ignorand deliberat cererile formulate de AUR in mod repetat, dar si semnalele din spatiul public, majoritatea parlamentara a nesocotit memoria victimelor Revolutiei Romane si procesul de condamnare a comunismului, inca neincheiat, votand un personaj deosebit de controversat in calitatea de deputat al Parlamentului Romaniei", a transmis AUR, intr-un comunicat de presa.Sursa citata mai spune ca, inca de acum o saptamana, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat solicitarea AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba . AUR reaminteste opiniei publice faptul ca acesta a fost exclus din partid in urma unor suspiciuni rezonabile de implicare in evenimentele sangeroase de la Sibiu din Decembrie 1989, evenimente pe care nu le-a clarificat pe deplin nici in partid, nici in fata opiniei publice.De asemenea, deputatii AUR nu au participat si nu au dat girul unei validari pe care au contestat-o permanent in ultimele saptamani.Mandatul de deputat al lui Francisc Toba, acuzat de implicare in reprimarea manifestatiilor de la Sibiu, din decembrie 1989, a fost validat, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor. Florin Roman a anuntat ca se disociaza complet de votul colegilor liberali din conducerea Parlamentului care au votat pentru validarea acestuia.Francisc Toba a fost validat ca deputat, dupa ce Comisia de validarea a inaintat un raport, cu 155 de voturi "pentru", opt voturi "impotriva", o abtinere, iar trei deputati nu si-au exprimat votul.Acesta a fost ales pe lista AUR ca deputat de Brasov si a depus juramantul tot miercuri.Biroul permanent al Camerei a aprobat, in urma cu o saptamana, o cerere a grupului parlamentar al AUR cu privire la invalidarea mandatului lui Francisc Toba.AUR o propuse ca inlcuitor pe Raluca Maria Borta. In adresa pe care a transmis-o AUR catre conducerea Camerei se arata ca Toba nu mai este membru al Aliantei pentru Unirea Romanilor, el fiind exclus din formatiune. Cererea partidului a fost transmisa Comisiei de validare a mandatelor de parlamentar.Si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) dezaproba ferm validarea mandatului de deputat al lui Francisc Toba , in ciuda numeroaselor probe care arata implicarea sa in reprimarea sangeroasa a Revolutiei de la Sibiu din decembrie 1989.Despre invalidarea mandatului sau de parlamentar de catre conducerea AUR, Francisc Toba a declarat, pentru B1 TV: " E o poveste frumoasa, dar care nu are suport legal . Un mandat nu poate fi invalidat decat in conditiile legii si legea spune foarte clar ca mandatul e invalidat de Comisia de validare doar daca in campania electorala candidatul a savarsit fapte penale legate de aplicarea legiie electorale. Eu nu sunt in aceasta situatie".