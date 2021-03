AUR da in judecata USR-PLUS pentru defaimare. Simion: "Ei sunt extremisti. Au sarit calul cu aceste acuzatii"

"Ei sunt extremisti. (...) Cu siguranta cei de la USR au sarit calul cu aceste acuzatii si ii vom trimite in instanta si pe domnul Alexandru Muraru. Pe motiv ca ne-au facut extremisti, defaimare", a afirmat Simion, la Parlament.Simion a precizat ca membrii AUR isi asuma sa participe la proteste, alaturi de romani, mentionand ca nu formatiunea pe care o conduce a organizat aceste proteste, ci "romanii simpli"."Avem o problema cu modalitatea in care a fost administrata aceasta criza, in care s-au furat banii din sanatate, dupa cum se fura de 31 de ani banii romanilor. In primul rand, am o problema cu guvernul, indiferent de ce culoare e. Romanii sunt singurii care sufera din cauza unor masuri aberante. (...) Au indraznit sa ne faca extremisti , ei sunt extremistii, ca pun in pericol sanatatea romanilor. Nu e vorba doar de sanatatea fizica si de actuala pandemie, mai sunt si alte boli si mai avem si sanatatea mintala, nimeni nu se preocupa de ea. Se inchid salile de sport, se inchid locurile unde romanii pot face activitati fizice, se inchid scolile si romanii nu au cu cine sa isi lase copiii", a afirmat Simion.El a mai spus ca vinovatii de violenta de la aceste proteste trebuie trasi la raspundere, adaugand ca membrii AUR vor participa la protestele din toata tara in functie de decizia proprie."Am participat, in continuare membrii AUR vor participa la protestele din toata tara, in functie de decizia proprie, este optiunea de a lupta pentru libertate. Noi ne-am asumat sa fim alaturi de romani la aceste proteste nu organizam, dar participam. (...) Romanii sunt indreptatiti sa iasa in strada, este protestul lor, este protestul romanilor simpli", a adaugat Simion.Vicepremierul Dan Barna , copresedinte USR PLUS, a declarat, marti, ca Guvernul respecta dreptul cetatenilor de a protesta, dar are si va avea in continuare "toleranta zero" fata de manifestarile "huliganice, extremiste, fasciste" ale unora dintre protestatari.Seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Bogdan Berechet, a declarat ca 188 de persoane au fost conduse la sectii de Politie in urma protestului de luni seara din Bucuresti, organizat fata de restrictiile anti-COVID-19.De asemenea, Directorul general al Jandarmeriei Capitalei, Ionel-Catalin Stegaroiu, a precizat ca 12 jandarmi au fost raniti, trei dintre acestia mergand la spital.