Un membru AUR cere "pedeapsa capitala" pentru 30 de intelectuali romani pe care-i acuza de "tradare de patrie": "Au facilitat devalizarea tarii"

Scrisoarea care i-a suparat pe liderii AUR

"Tradatorii" sunt personalitati din societatea civila care au semnat o scrisoare deschisa catre liderii coalitiei de guvernare, prin care cereau sa intrerupa contactele cu AUR, scrie publicatia Investigatoria.ro Acesta a publicat o lista a "tradatorilor de tara" care au "facilitat devalizarea tarii si vanzarea activelor romanesti catre straini". Despre lista publicata, Nastase spune ca nu este completa, dar cert e ca, din punctul lui de vedere, cei care apar acolo sunt pasibili de a fi executati.Printre cei enumerati pe lista respectiva se numara profesorii universitari Cristian Parvulescu , Alfred Bulai, Andrei Taranu, Adrian Miroiu, Iordan Barbulescu, dar si personalitati din presa si societatea civila, precum Rodica Culcer, Ruxandra Ivan sau Liviu Rotman. Lista contine, insa, peste 30 de nume si ea se completeaza inca, potrivit postarii lui Cezar Victor Nastase.Membrul AUR isi incepe pledoaria cu ideea ca "daca s-ar putea reintroduce pedeapsa capitala, aceasta ar trebui aplicata in special cozilor de topor si tradatorilor de patrie"."Atunci cand orice nebun ajunge sa se exprime public, intocmind, in delirul lui nationalist, liste de "tradatori", rezultatul nu poate fi altul decat liste de oameni care trebuie eliminati. Iata de ce, din nou si din nou, mi se pare ca trebuie sa invatam ce inseamna "nationalismul", "tradarea", "coruptia" si de ce spectrul "pedepsei capitale" este, de fapt, un indemn perpetuu la ura si la violenta", a scris pe Facebook Ciprian Mihali, unul dintre intelectualii pusi pe aceasta lista. Toti cei care apar pe aceasta lista au semnat in luna februarie a acestui an o scrisoare deschisa catre liderii coalitiei , prin care le solicitau sa incheie orice dialog cu reprezentantii partidului AUR.Intr-o scrisoare deschisa adresata liderilor partidelor Coalitiei de guvernare, "intelectuali publici, militanti pentru drepturile omului, oameni din societatea civila, aparatori ai valorilor euroatlantice" isi exprima "ingrijorarea cu privire la deschiderea catre dialog aratata de membrii marcanti ai partidelor din coalitia de guvernare catre conducerea unui partid recent intrat in Parlamentul Romaniei, AUR".Potrivit semnatarilor scrisorii, AUR este o formatiune politica "purtatoare a unui conglomerat ideologic nociv, de factura extremista", "un partid radical-populist, vehiculand teme fundamentaliste si nationaliste, cu revizitarea teoriilor conspirationiste, anti-globaliste si anti-individualiste, si cu personaje care raspandesc idei ale extremei drepte (...), care se exprima frecvent impotriva societatii liberale si a sistemului institutional de valori al democratiei liberale, nu poate fi un partener de dialog intr-o democratie "."In ultimele saptamani, ministrii Educatiei, Justitiei si Sanatatii au discutat nestingheriti cu conducerea AUR. Atitudinea afisata de membri ai Guvernului Romaniei care, prin pozitionarea lor, respectiv deschiderea catre dialogul cu AUR, angajeaza intreg Executivul, este scandaloasa si inadmisibila. (...) Pastrand relatia cu AUR doar in conditiile stricte stipulate de legea fundamentala, coalitia de guvernare s-ar asigura astfel ca mentine un ' cordon sanitar' in jurul unei formatiuni periculoase pentru democratia noastra. Suntem convinsi ca, odata ce 'cordonul sanitar' ar fi spart, va fi aproape imposibil de reconstruit", sustin semnatarii.