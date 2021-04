AUR cere comisie de ancheta parlamentara, dupa situatia de la Spitalul Foisor si demisia lui Vlad Voiculescu si sefului DSU Raed Arafat

"Cu fiecare minut si fiecare ora pe care Voiculescu si Arafat continua sa le petreaca pe fotoliile lor din Guvern, suntem toti expusi unor pericole fata de care acestia nu isi asuma nicio responsabilitate", arata AUR , intr-un comunicat de presa. Suntem pe deplin constienti ca notiunea demisiei este inexistenta in vocabularul lui Voiculescu si Arafat , ambii dovedind, cu fiecare decizie si aparitie publica, aroganta, ipocrizie si dispret fata de cetatenii romani. Mentinerea lor in functie denota complicitate la continuarea masurilor anti-romanesti pe care le iau pe banda rulanta, in mod discretionar. In acest context, consideram ca ambii trebuie demisi, iar aceasta decizie trebuie adoptata cu celeritate", transmite AUR, in comunicatul de presa remis duminica.AUR va initia luni, in Senat , demersurile procedurale privind constituirea unei comisii parlamentare de ancheta, pentru a investiga actiunea de evacuare si de transfer al pacientilor internati la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor", realizata in cursul serii si noptii de 10 aprilie, actiune comandata de Raed Arafat si avizata de ministrul Sanatatii.Partidul atrage atentia ca nu va permite ca unul dintre cei mai slabi ministri din ultimii 30 de ani, mandatat de USR , partidul care conduce tara de pe retelele de socializare, sa se degreveze de responsabilitate prin fabricarea unui tap ispasitor in persoana managerului de la Spitalul Foisor."Voiculescu si Arafat trebuie sa plece cat mai curand din fruntea ministerului, respectiv a Departamentului pentru Situatii de Urgenta, insa demiterea sau demisia acestora este insuficienta. Ambii trebuie anchetati, pentru a da socoteala in fata cetatenilor pentru abuzul grotesc si inuman la care i-au supus pe bolnavii internati la Spitalul Foisor. AUR considera ca abuzurile trebuie sa inceteze, iar vinovatii sa raspunda pentru faptele lor", conchide sursa mentionata.