AUR cere Coaliției retragerea sprijinului politic lui Florin Cîțu și un nou prim-ministru

”Cerem coaliţiei de guvernare să-i retragă sprijinul politic lui Florin Cîţu şi să vină în faţa Parlamentului cu un nou premier. Puşcăriaşul Florin Cîţu nu mai are nicio credibilitate în ochii românilor”, afirmă reprezentanţii AUR într-un comunicat transmis duminică.Ei solicitî coaliţiei PNL- USRPLUS -UDMR să-i retragă sprijinul politic lui Florin Cîţu şi să se prezinte în faţa Parlamentului cu o nouă propunere de premier.”Există o incompatibilitate morală clară a lui Florin Cîţu cu funcţia de prim-ministru al României”, consideră AUR.Reprezentanţii AUR argumentează că Florin Cîţu a ascuns faptul că a săvârşit o faptă penală şi a fost condamnat la închisoare atât faţă de conducerea PNL, faţă de ceilalţi lideri ai coaliţiei de guvernare, cât şi faţă de români, iar ”dincolo de artificiile legislative care îi pot permite să ocupe funcţia de şef al Guvernului, gestul lui Florin Cîţu invocă, în primul rând, o mare problemă de moralitate”.”Folosind un termen popularizat chiar de preşedintele României şi de USR, Florin Cîţu este penal. Mai mult decât atât, el a minţit prin omisiune, ascunzând acest schelet în dulapul său până în ultimul moment. Ca atare, domnul Cîţu nu se mai poate afla într-o funcţie publică, potrivit discursului cu care atât USRPLUS, cât şi preşedintele Iohannis au fost votaţi de români”, a declarat deputatul George Simion , co-preşedinte AUR.”Florin Cîţu trebuie să fie destituit, întrucât şi-a pierdut credibilitatea în faţa românilor. În caz contrar, este clar că reprezentanţii coaliţiei de guvernare au înşelat încrederea unei ţări întregi cu un mesaj fals şi ipocrit. Cum vrea USRPLUS să schimbe felul în care s-a făcut politică în România, în ultimii 30 de ani? Cum îşi imaginează PNL că va putea merge înainte cu un cadavru politic? Domnul Iohannis promitea o Românie normală, a lucrului bine făcut. Promovând penali, la fel ca PSD ?”, a subliniat senatorul Claudiu Târziu, co-preşedinte AUR.Premierul Florin Cîţu a precizat, miercuri, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.”Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu.Răspunzând unei întrebări, prim-ministrul a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.Acesta a mai spus că a fost vorba despre o contravenţie.Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă, referindu-se la faptul că a făcut închisoare două zile în SUA pentru că a condus sub influenţa alcoolului, că nu a adus în discuţie acest eveniment în dialogul cu preşedintele Klaus Iohannis . El a precizat că nu s-a gândit nicio clipă să îşi dea demisia.