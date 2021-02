AUR propune invalidarea mandatului lui Francisc Toba, parlamentarul implicat in reprimarea Revolutiei din '89

In locul acestuia, AUR o propune pe Raluca Maria Borta, solicitarea fiind trimisa Comisiei de validare.Potrivit adresei transmise Biroului permanent al Camerei Deputatilor, Francisc Toba nu mai are calitatea de membru al Aliantei pentru Unirea Romanilor, fiind exclus din partid In consecinta, AUR a solicitat Biroului permanent sa constate "incalcarea prevederilor legale privind conditiile de eligibilitate" in cazul lui Francisc Toba si sa propuna invalidarea mandatului de deputat al acestuia, ales in circumscriptia electorala Brasov.AUR solicita, totodata, validarea mandatului de deputat pentru Raluca Maria Borta care este urmatoarea persoana aflata pe lista de candidati a partidului in circumscriptia electorala Brasov si indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de lege Solicitarea AUR a fost trimisa Comisiei de validare privind mandatele de parlamentar.Societatea Timisoara a transmis miercuri, 16 decembrie, un manifest impotriva intentiei liderului Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion , de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei de la Timisoara.Reprezentantii societatii arata ca doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei - Francisc Toba si Nicolae Roman - au ajuns parlamentari AUR. George Simion, unul dintre liderii AUR, a anuntat sambata, 19 decembrie, ca partidul sau a decis sa "nu valideze mandatul colonelului Francisc Toba", acuzat ca a fost implicat in reprimarea Revolutiei din 1989.