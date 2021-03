George Simion anunta ca va lansa AUR in Republica Moldova, tara unde are interdictie de intrare

Simion, interdictie in Republica Moldova

Simion: Stau aici cat timp va fi nevoie, pana in 2023

Interdictia, din 2009

"Sase dintre parlamentarii nostri au si cetatenia Republicii Moldova si vom lansa pe 27 martie AUR ca partid politic si in Republica Moldova. Eu am petrecut ultimele 24 de ore in frontiera dintre Republica Moldova si Romania. Nu am fost primit sa merg la Chisinau. Acolo aveau loc funerariile academicianului Nicolae Dabija , un foarte bun prieten de-al nostru si un apropiat. Mi-a fost ca un tata. Unul dintre primii parlamentari ai Republicii Moldova. Am contactat absolut toate institutiile din Romania si Republica Moldova", a explicat George Simion, luni pentru News.ro.El a reprosat autoritatilor romane, cat si celor din Republica Moldova lipsa de reactie in cazul sau si nepermiterii intrarii pe teritoriul Republicii Moldova. Simion precizeaza ca a fost informat de catre reprezentantii vamii ca are interdictie in Republica Moldova pana in 2023, desi este parlamentar al statului roman."Sunt la Chisinau acum 10 colegi parlamentari AUR care au facut demersuri catre Ministerul de Interne si catre presedintele Republicii Moldova, catre doamna Maia Sandu. In 2015 pe o speta similara am fost lasat sa intru, pe perioada desfasurarii procesului legat de interdictia de atunci, am putut circula intre cele doua state. Acum nu s-a luat aceasta decizie, desi am pasaport diplomatic si sunt un demnitar al statului roman. Mi se pare absolut nejustificata si lipsa de atitudine ferma a diplomatiei romanesti si felul in care am fost tratat de catre autoritatile statului Republica Moldova. Eu mergeam Chisinau pe baza unei invitatii primite de la parlamentarii de acolo", a completat Simion.George Simion, liderul AUR, a intrat in politica in urma alegerilor parlamentare din decembrie 2020, iar de atunci a fost adesea in mijlocul controverselor, fiind cunoscut ca un adept al teoriilor conspiratiei, anti masca, anti vaccinare, dar si un politician care a ignorat de multe ori masurile impuse de Guvernul Romaniei in combaterea pandemiei de COVID-19.George Simion a facut valuri duminica, 14 martie, cand a incercat sa intre in Republica Moldova, dar nu a fost lasat de politistii de frontiera de la Vama Leuseni, care i-au reamintit ca are o interdictie pana in 2023.George Simion a declarat ca scopul vizitei sale in Republica Moldova este de a participa la inmormantarea scriitorului Nicolae Dabija. Deputatul roman este constient de interdictia impusa lui de autoritatile de la Chisinau, insa sustine ca interdictia i-a fost aplicata cu doi ani in urma, cand era activist civic, iar acum in calitatea sa de demnitar al Romaniei, accesul in Republica Moldova trebuie sa-i fie permis.Desi politistii de Frontiera i-au spus sa atace decizia respectiva in instanta, deoarece ei nu au dreptul sa-i permita accesul, George Simion a refuzat sa se intoarca in Romania si a afirmat ca va sta in vama Albita-Leuseni pana cand i se va permite intrarea in Moldova. "Stau aici cat timp va fi nevoie, pana in 2023, pana mi se va permite accesul. Fac un apel catre Maia Sandu, catre autoritatile Republicii Moldova. Vin ca demnitar al statului roman. Vin ca demnitar al Parlamentului Romaniei", a spus Simion intr-un Live pe Facebook Alianta AUR a anuntat pe Facebook, in dimineata zilei de luni, 15 martie, ca George Simion a stat in vama toata noaptea si ca mai multi parlamentari AUR i s-au alaturat."George Simion a petrecut noaptea in vama de pe Prut. In aceasta dimineata, i s-au alaturat alti parlamentari AUR. Interdictia nedreapta trebuie ridicata ACUM! Unionismul nu este o infractiune!", a scris AUR pe Facebook.Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis lui George Simion, ca nu are atributii in solutionarea acestui caz si ca singura varianta legala de anulare a deciziei Biroului de Migratie si Azil (BMA) este procedura in instanta.George Simion a primit prima interdictie de intrare in Republica Moldova in martie 2009, cand Vladimir Voronin era presedinte , pentru ca ar fi incalcat ordinea publica. Atunci facea parte din Grupul de initiativa "Spirit Romanesc", alta data se prezenta si ca membrul Asociatiei "Noii Golani", potrivit moldova.europalibera.org. Cateva sute de tineri au participat atunci, la o manifestare cu ocazia implinirii a 91 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, la Chisinau. Manifestatia a fost organizata de membrii mai multor organizatii neguvernamentale, unite in Grupul de initiativa "Spirit Romanesc.De la manifestatie a lipsit unul din principalii organizatori, Eugen Rusu, care a fost retinut de politie impreuna cu George Simion, care a fost expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova.In decembrie 2014 i s-a interzis accesul din nou in Republica Moldova, fiind dat jos din autocarul de linie ce venea la Chisinau. Era de cativa ani liderul Platformei Unioniste Actiunea 2012.