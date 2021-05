AUR anunta ca va vota motiunea de cenzura initiata de PSD. "Guvernul Citu trebuie sa plece, neaparat, cat mai repede"

"Guvernul Citu trebuie sa plece, neaparat, cat mai repede. AUR nu agreeaza jocuri de imagine fara rezultat cum incearca sa faca PSD. Miercuri in Parlament guvernarea putea fi oprita din implementarea PNRR printr-o treime din parlamentari, dar PSD a votat pentru", a declarat vineri, pentru News.ro, deputatul George Simion.Liderul AUR anunta de asemenea ca reprezentantii formatiunii politice vor incerca sa obtina sustinere si din partea altor parlamentari, in contextul in care PSD si AUR nu au, impreuna, voturile necesare caderii guvernului prin motiune "Vom cauta sustinerea si a altor parlamentari pentru ca doar voturile noastre si ale PSD nu sunt suficiente pentru o motiune de cenzura. De asemenea, revenim cu solicitarea catre PSD sa sustina suspendarea din functie a lui Klaus Iohannis printr-un referendum national", a precizat George Simion.