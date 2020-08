Aurelian Badulescu cere congresului PSD o rezolutie pentru protejarea capitalului romanesc: "Agentiile de turism fac profit si sporesc veniturile strainilor"

"Pentru Congresul de maine al Partidului Social Democrat, in calitate de presedinte al filialei PSD Sector 3, le solicit colegilor mei sa admitem public faptul ca ultimele guvernari, incepand din 2005, au defavorizat firmele romanesti, dand castig de cauza companiilor straine. Chiar in aceste zile, spre exemplu, hotelierii si patronii de restaurante sunt grav loviti de masurile economice ale pandemiei, fara ca guvernul sa compenseze financiar inchiderea localurilor.Circa 500.000 de romani sunt in pericol sa isi piarda locurile de munca, in timp ce agentiile de turism fac profit si sporesc veniturile strainilor prin deplasarile romanilor in Grecia, Bulgaria, Italia, Turcia, etc. Solicit asadar o Rezolutie a Congresului PSD, prin care sa se adauge in programul politic votat, masuri si solutii concrete pentru protejarea capitalului romanesc, chiar pe modelul pe care partenerii nostri strategici, SUA sau Germania, il aplica, iar noua ne dau lectii si ne impun sa facem taman invers!", a scris Badulescu, vineri, pe pagina sa Facebook Congresul extraordinar al PSD de sambata este organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegati, in cursa pentru sefia partidului fiind inscrisi Marcel Ciolacu , actualul lider interimar, si fostul ministru Eugen Teodorovici.